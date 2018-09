C'est sans maquillage et sans costume que Joaquin Phoenix apparaît.

publié le 18/09/2018 à 13:11

Sa transformation physique est saisissante. Joaquin Phoenix va incarner le rôle du Joker dans le prochain film des studios DC Comics. Le réalisateur du film, Todd Phillips, a dévoilé lundi 17 septembre 2018, sur son compte Instagram, un premier visuel de ce que sera le comédien dans la peau de l'ennemi juré de Batman. Le cliché montre à quel point l'acteur de 43 ans a perdu du poids.



Le site TMZ a également publié des photos et une vidéo de tournage. C'est sans maquillage et sans costume, face à un clown que l'interprète du Joker apparaît. Interrogé au micro de RTL, dans le cadre de la promotion de son film Les Frères Sisters, à Deauville, Joaquin Phoenix a déclaré suivre un régime "drastique" sans pour autant en dire plus sur son rôle.

Le film illustrera la genèse d'Arthur Fleck [l'identité civile du Joker, ndlr] et mettra en lumière un côté encore inexploré de ce personnage. Au casting, on retrouvera Robert de Niro ou bien encore Zazie Beetz (Deadpool 2). Aucune date de sortie n'a été dévoilée pour le moment.