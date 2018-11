VIDÉO - "Dumbo" s'offre une nouvelle bande-annonce bouleversante

publié le 15/11/2018 à 09:50

Ce sont les grandes oreilles parmi les plus célèbres de Disney. Dumbo, dont les aventures ont fait pleurer et sourire des générations de fans, s'apprête à envahir les salles obscures, devant la caméra de Tim Burton.



Le réalisateur de L’Étrange Noël de Monsieur Jack, Beetlejuice ou encore Edward aux mains d'argent a adapté en live-action (prises de vues réelles), le célèbre dessin animé de Disney sorti en France en 1947. Cette nouvelle bande-annonce, sur la musique de Mon tout petit (Baby Mine), chantée par la maman de Dumbo, vous donnera envie de verser une, voire plusieurs larmes.

Avec ses grands yeux ronds, l'éléphanteau fera tout pour survivre pour sa maman, emmené après un accident dans le cirque d'Holt Farrier (Colin Farrell). En plus de son fidèle compagnon à moustache, Timothée, Dumbo pourra compter sur Milly (Nico Parker) et Joe (Finley Hobbins), les enfants de "Monsieur Loyal", sans oublier l'acrobate Colette Marchant (Eva Green) pour retrouver sa mère et échapper au redoutable V.A Vandevere (Michael Keaton). Découvrez la magie le 27 mars 2019 au cinéma.