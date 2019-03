publié le 08/12/2018 à 08:33

À défaut d'avoir la Pierre du Temps pour arriver directement à la sortie d'Avengers : Endgame, sur RTL Super, nous avons de bons yeux et nous avons détecté une myriade de détails dans la première bande-annonce du film le plus attendu de 2019. Attention, la suite contient des spoilers.



La situation est catastrophique dans ces premières images d'Avengers : Endgame : Tony Stark est en train de mourir de faim, Captain America pleure... Cette bande-annonce sombre et intense a de quoi déchirer le cœur des fans, encore sous le choc du final d'Avengers : Infinity War.

En plus de dévoiler le titre définitif d'Avengers 4, ce trailer de 2 min 34 possède de nombreux détails cachés entre le QG des Avengers et le vaisseau à la dérive de Tony Stark. Le nouveau film des frères Russo promet des moments forts et une tension dramatique qui devraient marquer les fans Marvel.

> Avengers - Première bande-annonce (VOST)

1. Hawkeye est devenu Ronin

L'ancier archer des Avengers a troqué son arc pour une arme plus tranchante Crédit : capture d'écran YouTube

Qu'est-il arrivé à Clint Barton ? Absent au cinéma depuis la fin de Captain America : Civil War, l'archer des Avengers est enfin de retour. Mais sous une toute autre identité. Hawkeye est en effet devenu Ronin, une identité (à rapprocher du terme japonais Ronin qui désigne "un samuraï sans maître"). La scène du trailer se déroule d'ailleurs au Japon, où Ronin vient de sabrer ses agresseurs, devant la mine stupéfaite de Black Widow [qui ne l'a pas vu depuis deux ans].



Dans les comics, Clint Barton prend l'identité de Ronin après sa résurrection à la suite des événements dans les crossovers House of M et Civil War. Avec son masque, Clint espère ainsi garder son identité secrète et il rejoint les Nouveaux Avengers.



Reste à savoir comment et pourquoi Clint Barton est parti au Japon et a décidé d'abandonner son arc dans Avengers : Endgame. L'hypothèse la plus vraisemblable serait qu'après la mort de sa famille pendant le génocide de Thanos, Clint soit devenu un guerrier radicalement opposé à Hawkeye.

2. Thanos porte toujours le Gantelet de l'Infini (et il boite)

Très endommagé après le snap, le Gantelet n'a pas quitté le bras de Thanos Crédit : capture d'écran YouTube

On ne voit pas le visage du plus grand méchant du MCU, mais son bras toujours armé du Gantelet de l'Infini. Après son "snap", nommé Décimation dans les comics, Thanos conserve toujours le Gantelet très endommagé. Rappelons qu'il fonctionne toujours puisque le titan parvient à utiliser le pouvoir de la Pierre de l'Espace pour quitter le Wakanda, après avoir claqué ses doigts.



On le retrouve ici dans ce paysage verdoyant, aperçu à la fin d'Avengers : Infinity War. Est-ce une nouvelle planète ou le Soul World, une dimension de poche de la Pierre de l’Âme ? C'est possible. Dans les comics, Adam Warlock, qui possède la Pierre de l’Âme, se retrouve prisonnier dans la Pierre lorsque Thanos la lui arrache de son front.



Avant d'en savoir plus, Thanos semble désormais vivre en harmonie avec le monde qu'il a "équilibré" : son armure est posée devant sa cabane et lui sert dorénavant d'épouvantail. Mais, il boite en marchant, preuve que la blessure à la poitrine infligée par Stormbreaker a dû empirer.

3. Shuri est portée disparue

Sous la photo de Shuri, on peut lire "Missing" Crédit : capture d'écran YouTube

Angela Basset (la Reine Ramonda dans Black Panther) avait beau avoir confié que Shuri avait survécu, elle est portée disparue. La dernière fois qu'on a vu l'héritière du trône du Wakanda, c'était après l'attaque de Corvus Glaive, membre de l'Ordre Noir de Thanos, qui cherche à s'emparer de la Pierre de Vision.



Que les fans se rassurent : Scott Lang est aussi porté disparu, mais il fait un retour surprise à la fin de la bande-annonce. Shuri peut donc encore être en vie, mais probablement cachée quelque part et sérieusement blessée. À moins qu'après la disparition de Black Panther, le Wakanda soit de nouveau coupé du monde et que les Avengers survivants n'ont aucun moyen pour communiquer avec Shuri ou Okoye.

4. Un "nouveau" Captain America

À gauche, Steve Rogers dans "Avengers : Infinity War", à droite dans "Avengers : Endgame" Crédit : Marvel / RTL.fr / Capture d'écran YouTube

Depuis Captain America : Civil War, Steve Rogers a bien changé. Après la séparation des Avengers, les Accords de Sokovie et son conflit avec Iron Man, le super-héros a laissé tomber son bouclier et son costume à la bannière étoilée.



Dans Avengers : Infinity War, on le découvre avec une longue barbe et un costume sombre, signe de sa vie de "hors-la-loi". Dans Avengers : Endgame, Steve a le visage sans poils, comme dans ses précédentes aventures. Son costume change de nouveau, même si l'étoile, en référence au drapeau américain est toujours présente.



Elle est ici de couleur blanche, plus visible, comme dans Captain America : Le soldat de l'hiver. Après le génocide commis par Thanos, le monde a besoin d'un symbole d'espoir, incarné ici par Captain America.

5. Scott Lang est venu dans le van d'"Ant-Man et la Guêpe"

Scott Lang arrive au QG des Avengers avec la machine d'Hank Pym Crédit : capture d'écran YouTube

C'est la plus grosse surprise de cette bande-annonce : Ant-Man est bel et bien vivant ! Lors de sa dernière apparition dans la scène post-générique d'Ant-Man et la Guêpe, il était coincé dans le Royaume Quantique, après les disparitions d'Hank Pym, Hope et Janet Van Dyne. Si on ignore comment il a pu s'en sortir, il s'est ensuite rendu au QG des Avengers dans le même van qu'Ant-Man et la Guêpe.



Ce véhicule abrite dans son coffre la machine de la famille Pym-Van Dyne qui permet de se rendre dans le Royaume Quantique. Nul doute que les Avengers vont décider de sauver l'univers et surtout leurs compagnons, grâce au monde de l'infiniment petit, qui n'a pas fini de nous étonner.

6. La connexion entre Nebula et Tony Stark

On distingue un visage bleu en arrière-plan Crédit : capture d'écran YouTube

Tony a radicalement changé après le snap de Thanos. Au lieu de se comporter comme un égoïste, il pourrait avoir décidé de laisser les vivres à Nébula. D'où son état d'extrême faiblesse. La sœur de Gamora a elle aussi changé. Elle qui ne montrait aucun signe d'affection, a ici de l'empathie.



C'est la seule image où les deux personnes sont ensemble. On pourrait croire que leur route se sépare ensuite. Dans son message de détresse à Pepper Potts, Tony fait comprendre qu'il dérive seul dans l'espace. Quant à Nebula, on la voit ensuite dans une salle de vaisseau, sans Tony dans les parages. Les frères Russo réservent encore des surprises aux fans.

7. Le vaisseau des Gardiens de la Galaxie

Un plan magnifique dans la galaxie meurtrie par Thanos Crédit : capture d'écran YouTube

Tony Stark et Nebula ont donc réussi à quitter Titan à bord du vaisseau des Gardiens de la Galaxie. Star-Lord, Mantis et Drax parviennent effectivement sur la planète à bord de leur vaisseau, puisque Rocket, Teenage Groot et Thor sont partis pour Nidavellir à bord d'une petite navette. Malheureusement, le vaisseau des Gardiens de la Galaxie ne possède pas assez de réserves pour permettre à Tony et Nebula de survivre ensemble.