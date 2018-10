publié le 10/10/2018 à 12:21

Pour certains fans, Tobey Maguire restera éternellement Spider-Man au cinéma. L'acteur, qui a incarné le super-héros Marvel dans la trilogie de Sam Raimi, a été ensuite remplacé par Andrew Garfield (The Amazing Spider-Man) et Tom Holland depuis Captain America : Civil War (2016).



Comme le révèle le média américain Screen Rant, une pétition de fans circule pour que Tobey Maguire fasse un cameo dans Spider-Man : Far From Home, la suite de Spider-Man : Homecoming. L'idée serait que Tobey Magurie incarne un livreur de pizza dans le film ou un autre long-métrage lié au Spider-Verse (l'univers de Spider-Man). Lancée il y a quatre jours, la pétition rassemble pour le moment plus de 53.000 signatures.



Pour le moment, Tobey Maguire n'a pas réagit à cette initiative. Et Tom Holland, actuellement en Europe pour le tournage de Spider-Man : Far From Home, non plus. Prévu pour juillet 2019, le film se déroulera après les événements d'Avengers : Infinity War et Avengers 4 (15 avril 2019) et permettra de découvrir, entre autres, Jake Gyllenhaal dans le costume de Mystério.