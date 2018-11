publié le 13/11/2018 à 13:57

Le plus célèbre, et le plus mignon, des Pokémon arrive sur grand écran. Une première bande-annonce très convaincante a été dévoilée lundi 12 novembre par Warner Bros, studio en charge de la production du long-métrage.



Le film s'appelle Détective Pikachu et n'est autre qu'une adaptation du jeu vidéo de Nintendo, parut en début d'année 2018 sur la 3DS. C'est l'acteur Ryan Reynolds (Deadpool) qui prête sa voix à la boule de poils jaune.

L'histoire met en avant Tim, un jeune homme de 21 ans qui enquête pour retrouver son père, un certain Harry Goodman, mystérieusement disparu. Pour cela, il sera aidé par le détective Pikachu, un ancien proche de son paternel.

Leur aventure s'annonce riche en rebondissements puisque le duo va devoir affronter de nombreux autres Pokémon (Dracaufeu, Bulbizarre et autres Rondoudou). Réalisé par Rob Letterman, le film arrivera dans les salles françaises le 8 mai 2019.