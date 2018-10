publié le 12/10/2018 à 11:17

Disney réveille la nostalgie de ses fans avec la première bande-annonce d'Aladdin. Le film, adaptation en prises de vues réelles du dessin animé de 1992, s'offre une première bande-annonce magique.



Tout y est, comme dans le célèbre dessin animé : la musique, le désert d'Agrabah, le palais du Sultan, la Caverne aux Merveilles, Iago et bien évidemment Aladdin (Mena Massoud). La bande-annonce se termine par une première image du héros d'Agrabah, qui s'empare de la lampe magique. Il faudra encore patienter avant d'avoir les images de la princesse Jasmine (Naomi Scott), du Génie (Will Smith), le Sultan (Navid Negahban) et de Jafar (Marwan Kenzari).

Juste avant, le plan nous dévoile la Caverne aux Merveilles et son gardien à la tête de Tigra, rappelant que seul "un diamant d'innocence" pourra s'aventurer dans la grotte... Rendez-vous dans les salles le 22 mai 2019 pour (re)découvrir l'une des plus célèbres histoires de Disney.