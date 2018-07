publié le 27/03/2018 à 13:26

Les fans de super-pouvoirs vont devoir être patients. Ceux de Sophie Turner et de Maisie Williams aussi. Si vous pensiez voir les actrices stars de Game of Thrones, devenues célèbres pour leurs rôles de Sansa et Arya Stark, sur tous les écrans cette année, c'est raté. Elles n'apparaîtront pas dans la célèbre série de HBO avant 2019. Et si vous comptiez les voir sous les traits des mutantes Jean Grey (Sophie Turner) dans le prochain film X-Men : Dark Phoenix ou de Wolfsbane (Maisie Williams) dans Les Nouveaux Mutants, il va aussi falloir attendre 2019.



À qui la faute ? La qualité des premiers montages ? Les effets spéciaux souvent chronophages ? Ou encore au rachat de la Fox par Disney ? Impossible de le savoir clairement. Les studios n'aiment pas vraiment communiquer les raisons de leurs retards.



Le film de Josh Boone, Les Nouveaux Mutants, a été décalé, semble-t-il, pour améliorer son contenu qui ne satisfaisait pas encore complètement les studios, pensent savoir nos confrères du site spécialisé américain ComicBookMovie.com. Du coup, c'est le calendrier global des mutants qui est affecté.

Nouveau calendrier

Rien ne changera pour Deadpool 2 et ses nouveaux amis de la X-Force. Le sale gosse campé par Ryan Reynolds arrivera en salles comme prévu le 16 mai 2018, les derniers trailers l'attestent. La Fox semble cependant faire place nette pour ce deuxième volet sur son calendrier.

Les studios ont changé les dates des sorties de Dark Phoenix et des Nouveaux Mutants. Le film de Simon Kinberg qui prend la suite directe de X-Men: Apocalypse était attendu le 2 novembre prochain. Il est désormais prévu pour le 14 février 2019 dans les cinémas outre-Atlantique.



Les Nouveaux Mutants, qui est le lancement audacieux d'une nouvelle franchise, était prévu initialement pour le 13 avril 2018. Le long-métrage a déjà été repoussé au 22 février 2019 afin d'ajouter plus d'éléments horrifiques. Finalement, il débarquera dans les salles américaines le 2 août 2019.