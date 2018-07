publié le 10/07/2018 à 15:27

Vous avez déçu(e)s par les films DC de cette année ? Et en même temps vous n'avez pas envie de laisser tomber Harley Quinn, Batman ou Aquaman ? Profitez donc de l'été pour (re)découvrir 4 œuvres de DC Comics pour en savoir plus sur les univers dévoilés dans Wonder Woman, Justice League ou que vous découvrirez dans Aquaman.



Et que vous soyez fans ou néophytes, cette sélection comblera votre soif de lecture puisque les 4 comics ci-dessous sont centrés sur les origines des personnages et une aventure inédite. Vous pourrez ainsi comprendre comment Harley Quinn a pu succomber au charme du Joker, les dessins de Wonder Woman par George Pérez ou encore le conflit qui anime Aquaman et Black Manta, que le public découvrira en décembre prochain.

Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter aux quatre coins du monde de DC Comics : Gotham City, l'île de Themyscira en passant par le royaume sous-marin d'Atlantis.

1. "Wonder Woman : Gods and mortals" pour les origines

Wonder Woman : Gods and mortals, écrit et dessiné par l'américain George Pérez, est l'un des comics de référence dans l'histoire de Wonder Woman. Il sort en 1987, époque où DC Comics est dans l'Âge moderne (années 80 à aujourd'hui) et repart de zéro dans l'histoire de ses super-héros. George Pérez doit alors relancer les aventures de l'Amazone.



Avec Gods and mortals, il couvre l'essentiel des origines de la jeune femme, depuis sa naissance sur l'île paradisiaque de Themyscira, l'acquisition de ses armes (le dieu Hermès lui offre le lasso de vérité), sa première rencontre avec le capitaine Steve Trevor (joué par Chris Pine dans le film) et son combat pour la paix contre le dieu Arès. Au départ, George Pérez ne devait écrire que cinq mois sur Wonder Woman mais le public a tellement été réceptif à ces comics, qu'il est resté 5 ans sur les aventures de l'Amazone.

"Wonder Woman : Gods and Mortals" est l'un des comics de référence dans l'histoire de l'Amazone Crédit : DC Comics

2. "Justice League : Aux origines", pour s'initier aux comics

Pour mieux évaluer la teneur de cette ligue de héros pas comme les autres, Justice League : Aux origines s’affirme comme indispensable. Les origines des protagonistes sont simplifiées à l’extrême et l’intrigue est propice à l’arrivée d’une des plus emblématiques némésis de l’univers DC, Darkseid (que l’on retrouve dans le film, donc). Alors que les autorités craignaient Superman, Batman et consorts, face à cette nouvelle et terrible menace, pas le choix : il faudra se ranger derrière ces héros, jadis considérés comme hors-la-loi.



Pour tous les puristes récalcitrants à la tendance reboot et, accessoirement, à la langue de Molière, Justice League of America : The Silver Age est une alternative de choix. Facilement disponible en VO (les puristes apprécieront, le grand public sans doute moins), cette collection pose les base et permet de suivre l’équipe à ses prémices, bien avant qu’elle n’obtienne l’aura culte dont elle jouit aujourd’hui. Si les dessins n’ont pas toujours très bien vieilli, pas de quoi bouder son plaisir.

"Justice League : Aux origines", pour s'initier aux comics Crédit : DC Comics

3. "Batman Mad Love", pour la relation entre Harley Quinn et le Joker

Comment l'ambitieuse psychiatre Harley Quinzel est-telle tombée amoureuse du Joker ? C'est ce que vous découvrirez dans ce comics qui revient donc sur les origines de la relation haine-amour la plus connue de DC Comics, mais aussi l'histoire d'Harley Quinn, héroïne sombre prête pour son "Poussin" qui la maltraite et ne souhaite qu'une chose : la mort de Batman.



Tout commence à l'Asile d'Arkham, où sont enfermés les criminels les plus fous et dangereux de la ville. Le Joker y purge une peine après avoir échoué d'assassiner le commissaire Gordon. Batman : Mad Love est aussi l'occasion d'en savoir plus sur les deux personnages vus dans le controversé Suicide Squad et dont l'histoire a été largement coupée au montage du film.

"Batman Mad Love" est centré sur la relation d'Harley Quinn et du Joker Crédit : DC Comics

"Aquaman Rebirth T.01", pour plonger dans le royaume d'Atlantis

Il faudra encore attendre jusqu'en décembre prochain avant de découvrir le film solo d'Aquaman avec Jason Momoa (Khal Drogo dans Game of Thrones). L'occasion de découvrir Aquaman Rebirth T.01 pour en savoir plus sur les origines d'Arthur Curry, né d'un père humain et une mère atlante (qui appartient au royaume d'Atlantis). Le jeune homme est ainsi entre deux mondes qui ne s'entendent pas forcément bien. Et lorsqu'une rébellion sous-marine menée par Black Manta [qu'on découvrira dans le film] menace Atlantis et la Terre, Aquaman devra tout faire pour sauver ses deux univers.

"Aquaman Rebirth T.01" vous entraîne dans l'univers d'Aquaman Crédit : DC Comics