publié le 10/12/2018 à 18:01

Après la sortie du premier trailer d'Avengers : Endgame, la nouvelle planète de Thanos fait parler d'elle. D'abord apparue à la fin d'Avengers : Infinity War, elle semble tout droit sortie d'un rêve avec son soleil couchant et sa nature luxuriante.





Dans la bande-annonce d'Avengers : Endgame, Thanos boite dans un champ (à la manière de Russell Crowe dans Gladiator, pour certains fans), le Gantelet de l'Infini abîmé, mais toujours à son bras. C'est ici qu'il jouit d'une quiétude cosmique après avoir réalisé son terrible objectif : équilibrer le monde. Quelle est donc cette planète, encore jamais vue dans un film Marvel ?

En septembre 2018, les frères Russo ont donné quelques détails au média américain Uproxx. Contrairement à une théorie populaire chez les fans, Thanos n'est pas dans le Soul World, une dimension de poche qui se trouve dans la Pierre de l’Âme. Lorsque le journaliste lui demande s'il se trouve dans un "endroit bizarre ou le Soul World", Joe Russo répond par la négative, avant de préciser : "C'est l'endroit où il a souhaité se rendre".

Une planète "Titan 2" ?

La nouvelle planète de Thanos à la fin d'"Avengers : Infinity War" Crédit : capture d'écran YouTube

Là aussi, les fans n'ont pas d'autres choix que de se fier aux déclarations de Joe Russo. Le 1er décembre 2018 , le réalisateur a expliqué au média Collider : "Nous avons toujours appelé cette planète 'Titan 2' [Titan étant la planète d'origine de Thanos] et je pense qu'ils n'ont pas mis ce chiffre au hasard, puisqu'il a trouvé sa nouvelle maison". Reste à savoir si la planète existe réellement ou si elle est la création de la Pierre de l’Âme (autre que le Soul World).



Plus encore, on apprend dans l'encyclopédie Marvel que la Pierre de l’Âme peut enfermer son détenteur ou sa détentrice dans un monde idyllique, sans qu'il ou elle ne s'en aperçoive. Thanos pourrait donc s'y trouver : on le voit pour la dernière fois sur une planète paradisiaque, soulagé, mais déchiré après tout ce qu'il a perdu pour "sauver le monde". La Pierre peut ainsi lui créer cet univers idyllique, en compagnie de Gamora [qu'on revoit enfant à la fin d'Avengers : Infinity War], pour alléger sa peine.

Une référence au comics "The Infinity Gauntlet"

La nouvelle vie de Thanos en tant que fermier Crédit : Marvel Comics

La scène finale de Thanos dans Avengers : Infinity War et son armure en épouvantail se dévoile un peu plus dans Avengers : Endgame. C'est une référence au comics The Infinity Gauntlet (Jim Starlin). Après avoir claqué des doigts, le titan se retire pour vivre comme un fermier. Sa "tranquillité" est perturbée par la visite d'Adam Warlock, qui a réussi à inverser les effets du snap, appelé The Decimation. Il faudra encore s'armer de patience avant d'en savoir plus.