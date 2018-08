Crédit : Lucasfilm Ltd. All Rights Reserved

publié le 06/08/2018 à 15:59

Le rôle de Leia se précise dans Star Wars 9. Après que J.J. Abrams a expliqué que la présence de l'héroïne sera possible dans l'épisode grâce à des images non-utilisées du Réveil de la Force (épisode 7), Todd Fisher, le frère de Carrie Fisher, a ajouté de nouvelles informations en répondant aux questions du journaliste Clayton Sandell, d'ABC News.



"Si je lui ai posé la question, c'est parce que le communiqué de presse ne parle que du Réveil de la Force, je lui ai donc demandé ce qu'il en est pour Les Derniers Jedi et il m'a répondu qu'ils allaient également utiliser des images de ce film. Je lui ai demandé combien de minutes, ils pensaient utiliser et il m'a répondu qu'il ne pouvait pas m'en parler", a révélé Clayton Sandell dans le podcast The Resistance Broadcast.

Des propos qui font écho au message de J.J. Abrams posté lors du premier jour de tournage de Star Wars 9 : "Je suis reconnaissant envers Rian Johnson". Reste à savoir comment J.J. Abrams va inclure les images de l'épisode 8 dans son film, puisque la coiffure et la tenue de Leia ne sont pas les mêmes dans Le Réveil de la Force et Les Derniers Jedi.

À gauche, Leia dans "Le Réveil de la Force" et à droite dans "Les Derniers Jedi" Crédit : Lucasfilm Ltd. & TM. All Right Reserved / The Walt Disney Company France

"D'énormes surprises" à venir dans l'épisode 9

Dans tous les cas, Todd Fisher a promis "d'énormes surprises dans ce film, avec cette performance [de Carrie Fisher] et les images inutilisées" et a déclaré que l'épisode 9 est "vraiment pour les fans".



Une déclaration qui ne manquera pas d'augmenter l'impatience du public avant les prochaines informations officielles concernant cet épisode qui conclura la saga Skywalker au cinéma.