La communauté Marvel est en ébullition. Après des mois d'attente, la première bande-annonce d'Avengers 4 a enfin été dévoilée. En plus de découvrir Iron Man à la dérive dans l'espace, Captain America en larmes ou encore Scott Lang bel et bien vivant, les fans apprennent qu'Avengers 4 se nomme en réalité Avengers : Endgame(Avengers : Phase Finale). Attention, la suite contient des spoilers.



L'annonce pourrait ne pas surprendre certains fans, puisque de nombreuses théories expliquaient que les frères Russo choisiraient ce titre. Que signifie-t-il et que peut-il annoncer pour la suite des aventures de nos héros et héroïnes ?

C'est une référence directe à la réplique de Doctor Strange dans Avengers : Infinity War. Juste après que Thanos ne s'empare de la Pierre du Temps, le Sorcier Suprême souffle à Iron Man : "We are in the end game now" ("Nous sommes dans la phase finale maintenant").

Une chance sur 14 millions de vaincre Thanos

Nous devons garder espoir. Doctor Strange a vu comment vaincre Thanos parmi les 14 millions de futurs alternatifs qu'il a visités. Nous n'avons pas d'autres choix que de lui faire confiance. Selon l'une des théories des plus en vogue (et des images de tournage d'Avengers 4), les Avengers vont voyager dans le temps pour récupérer les 6 Pierres de l'Infini avant que Thanos ne les récupère.



Avec le retour surprise d'Ant-Man dans le trailer, qui terminait Ant-Man et la Guêpe coincé dans le Royaume Quantique, on peut se demander si ce n'est pas grâce à lui que tout sera possible. S'il a réussi à sortir tout seul du Royaume Quantique, il a donc trouvé un moyen pour voyager dans ce monde de l’infiniment petit, sans aides extérieures. Avengers : End Game promet de nombreuses émotions aux fans.

Il faudra s'attendre à de lourds sacrifices

Avengers : End Game sera le dernier film Marvel d'un univers que nous connaissons depuis 10 ans. Si Joe Russo sème le doute sur la fin de Captain America, de nombreux fans se préparent d'ores et déjà à faire leurs adieux à Iron Man, Thor ou encore Hulk.



Ces héros sont présents dans le MCU depuis une décennie et Avengers 4 s'apprête à clore un immense chapitre de cet univers. Un premier synopsis, dévoilé en mai 2018, expliquait déjà que cette aventure serait accompagnée de nombreuses pertes : "Nos héros bien-aimés vont vraiment comprendre à quel point cette réalité est fragile et les sacrifices qui doivent être faits pour la maintenir".



On se doute que les frères Russo réservent des surprises (et des larmes) à leur public, après le cliffhanger d'Avengers : Infinity War. Cette phase finale, sera suivie de la Phase 4 de Marvel avec d'autres films (et personnages) tels que Black Panther 2, The Eternals ou encore une fusion avec les X-Men, une fois le rachat de Fox par Disney validé. En attendant tout cela, rendez-vous dans les salles le 24 avril 2019.