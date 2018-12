publié le 06/12/2018 à 15:46

Ce n'était pas un secret, mais la vidéo de Jake Gyllenhaal est hilarante. Sur Instagram, l'acteur a confirmé qu'il incarnera bien Mystério, l'un des grands ennemis de l'homme- araignée dans Spider-Man : Far From Home.



Prévu pour le 10 juillet 2019, Spider-Man : Far From Home est la suite directe de Spider-Man : Homecoming, qui dévoilait les premières aventures solo de l'homme-araignée incarné par Tom Holland. Si vous êtes connaisseurs ou connaisseuses de "Spidey", le nom de Mystério ne vous est pas inconnu.

Pour les autres, sachez qu'il est l'un des plus grands ennemis de Spider-Man. Sa première apparition a lieu en 1964 dans The Amazing Spider-Man # 13 sous l'identité de Quentin Beck. Deux autres Mystério feront ensuite leur apparition : Daniel Beckhart (1975) et Francis Klum (2002). Afin de vous en dire plus sur le personnage, qu'on découvrira dans les salles le 18 juillet 2019, nous nous attarderons sur le premier Mystério qui sera au casting du film.

Un criminel, cascadeur et spécialiste des effets spéciaux

Quentin Beck est un as des cascades et des illusions Crédit : Marvel

Quentin Beckett a un rêve : devenir un célèbre cascadeur et un spécialiste des effets spéciaux. Cependant, il se rend bien compte que la route du succès est semée d'embûches et de désillusions. Mais ses connaissances en effets spéciaux et en cascades lui permettent de devenir un criminel aguerri. Il démarre sa carrière aux côtés de Phineas Mason, surnommé le Bricoleur, un inventeur de génie et d'autres gangsters déguisés en extra-terrestres.



Leur premier coup fut un échec, à cause de Spider-Man. Dès lors, Mystério étudie minutieusement le comportement de l'homme-araignée pour mieux réussir à le vaincre. C'est pendant cette période qu'il décide de s'appeler Mystério.



Il n'a pas de pouvoirs, mais un costume atypique

Tout son pouvoir vient de ses connaissances en prestidigitation, hypnose et cascades. Il a un certain art de la mise en scène et se bat très bien à mains nues. Son costume est aussi très important. Il cherche constamment à l'améliorer pour le rendre invincible. Signe particulier ? Son casque, qui ressemble à un bocal de poisson rouge et qui lui permet de masquer son visage. Ses bottes permettent de dégager un gaz hallucinogène et un autre qui permet d'annuler le "spider-sense" de l'homme-araignée.



Dans ses gants sont cachées des décharges électriques et il peut disparaître à tout moment grâce à ses projecteurs holographiques et une brume de dissimulation. Vous l'aurez compris, son costume est truffé de gadgets pour nuire à ses ennemis et disparaître sans laisser de traces.

Mystério a toujours voulu détruire Spider-Man

Mystério affronte Spider-Man Crédit : Marvel comics

Quentin Beck est devenu Mystério pour vaincre Spider-Man, c'est sa seule obsession. Au début, il commet une série de méfaits où il fait porter le chapeau à l'homme-araignée. Mais notre héros découvre le subterfuge et envoie Mystério en prison. À sa sortie, il décide de s'allier avec le Docteur Octopus (incarné par Alfred Molina dans Spider-Man 2 de Sam Raimi) qui forme les Sinister Six, groupe des anciens ennemis de Spider-Man.



Le Vautour en fait d'ailleurs partie et selon le média américain Variety, Michael Keaton reprendra son rôle de super-vilain dans Spider-Man : Homecoming 2... Les deux hommes pourraient donc s'associer contre l'homme-araignée.



Vous le devinez, mais Mystério, qu'il soit avec les Sinister Six ou seul, finit toujours en prison. Il faut cependant reconnaître que Spider-Man a souvent des difficultés à l'attraper puisque Mystério est un as de la dissimulation. Reste à savoir ce qu'il nous réservera pour sa première apparition au cinéma.