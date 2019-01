publié le 03/01/2019 à 10:34

2019 promet déjà d'être une belle année pour les fans de pop culture. Galaxie très très lointaine, batailles cosmiques, Pokémon, pouvoirs extraordinaires... Marvel, DC Comics ou encore Sony Pictures réservent de belles surprises aux spectateurs et spectatrices.



Entre le retour de Ralph et Vanellope, la puissance solaire de Dark Phoenix, la maison de l'horreur des Nouveaux Mutants et les pouvoirs phénoménaux de Captain Marvel, presque chaque mois de votre année 2019 sera marqué par un film phénomène. Il faudra tout de même se préparer à des adieux : les Skywalker dans Star Wars 9 et une partie de l'équipe des Avengers dans Avengers : Endgame.

Comment se repérer entre toutes ses sorties ? Quels sont les films qu'il ne faudra absolument pas manquer ? RTL Super vous a concocté le calendrier des salles obscures pour les fans de pop culture. Passez une belle année !

16 janvier 2019 : "Glass"

Le réalisateur M. Night Shyamalan réunit ses trois héros emblématiques : Elijah Price, alias M. Glass (Samuel L. Jackson d'Incassable), David Dunn (Bruce Willis, d'Incassable) et Kevin Wendell Crumb (James McAvoy de Split), tous les trois enfermés dans un asile psychiatrique. Au programme, supers-pouvoirs, violence, thriller et action. Le tout avec un trio d'acteurs dont les talents n'ont plus besoin d'être présentés. Elijah Price va réveiller la Bête qui sommeille en Kevin (qui possède 24 personnalités différentes) afin de s'échapper de l'asile. Tout ça au nez et à la barbe de la psychiatre Ellie Staple (Sarah Paulson), qui soumet d'ailleurs ses patients à d'étranges expériences.

23 janvier 2019 : "Ralph 2.0"

Six ans après leurs premières aventures, Ralph et Vanellope ne sont pas au bout de leurs surprises. Alors que les deux amis sont à la recherche d’une pièce de rechange pour réparer la borne de Sugar Rush, le duo se retrouve dans l'immense monde d'Internet. C'est là qu'ils rencontreront tous les personnages de la pop culture : des princesses Disney, aux Stormtroopers de Star Wars, sans oublier les héros cultes de jeux vidéo. Selon la rumeur, Stan Lee, le co-créateur des héros et héroïnes Marvel, y fera même une apparition.

13 février 2019 : "Alita : Battle Angel"

James Cameron (Avatar, Titanic, Terminator) produit ici un film spectaculaire dans un monde futuriste qui vous en mettra plein la vue. Alita, jeune cyborg adoptée par le Docteur Dyson (Christoph Waltz) n'a aucun souvenir de son passé. Mais, lorsque des forces obscures s'attaquent à son entourage, Alita découvre qu'elle une guerrière unique, convoitée par ces puissants ennemis. Elle devra affronter son destin dans une arène, où ses forces seront mises à rude épreuve.





6 mars 2019 : "Captain Marvel"

La plus puissante des Avengers, incarnée par Brie Larson, arrive enfin au cinéma. Annoncée dans la scène post-générique d'Avengers : Infintiy War après la Décimation de Thanos, Captain Marvel nous dévoilera d'abord ses origines avant de voler à la rescousse des Avengers dans Endgame. Elle est la première héroïne à avoir droit à son film solo, plus trois ans après Wonder Woman chez DC Comics. Entre scènes d'action intenses, pouvoirs phénoménaux et les retours de Nick Fury et de l'agent Coulson, Captain Marvel s'apprête à secouer et changer le MCU.

3 avril 2019 : "Shazam !"

Contrairement à ce que vous pourriez penser, les pouvoirs de Shazam (Zachary Levi) ne lui permettent pas de reconnaître n'importe quelle musique, mais d'être un super-héros quasi indestructible. Ses 6 aptitudes exceptionnelles lui viennent en réalité des grandes figures de l'Antiquité : Salomon, Hercule, Atlas, Zeus, Achille, Mercure. Réalisé par David F. Sandberg (Annabelle 2 : La création du mal), le film dévoilera les origines de ce personnage né dans les comics en 1940. Et comme l'a révélé une photo d'Entertainment Weekly, le film se déroulera dans la continuité des événements de Batman V Superman et Justice League...

24 avril 2019 : "Avengers : Endgame"

N'y allons par quatre chemins : c'est LE film le plus attendu de 2019. La suite d'Avengers : Infinity War où les trois quarts des héros et héroïnes Marvel disparaissent en poussières, après le claquement de doigt de Thanos. Une fin choquante, que personne n'avait vu venir. Dans Avengers : Endgame, les survivants (dont Iron Man perdu dans l'espace et Ant-Man miraculeusement sorti du Royaume Quantique) devront tout faire pour ressusciter leurs compagnons et abattre définitivement Thanos. À moins qu'une autre menace ne surgisse...

8 mai 2019 : "Pokémon : Détective Pikachu"

Le plus célèbre, et le plus mignon, des Pokémon arrive sur grand écran. Adapté du jeu vidéo éponyme sorti début 2018 sur 3DS, il raconte l'histoire de Tim (Justice Smith), un jeune homme de 21 ans qui enquête pour retrouver son père, un certain Harry Goodman, mystérieusement disparu. Pour cela, il sera aidé par le détective Pikachu (doublé par Ryan Reynolds, aka Deadpool), un ancien proche de son paternel. Leur aventure s'annonce riche en rebondissements puisque le duo va devoir affronter de nombreux autres Pokémon dont Dracaufeu, Bulbizarre et autres Rondoudou.

8 mai 2019 : "Hellboy"

Le prince des enfers prépare son retour, mais il faudra s'armer de patience. Initialement prévu pour janvier 2019, Hellboy sortira le 8 mai 2019 dans les salles obscures. Adapté d'un célèbre comics américain, il ne s'agira pas d'une suite des deux longs-métrages de Guillermo del Toro, sortis en 2004 et 2008, mais un reboot. C'est désormais David Harbour qui se chargera d'incarner le personnage issu tout droit des enfers.Dans cette nouvelle aventure, "le garçon des Enfers" va devoir affronter la Blood Queen (Milla Jovovich). Cette puissante magicienne cherche à détruire l'humanité à grands renforts de sorts, tandis que l'anti-héros doté de cornes essaye d'aller contre son destin : mettre fin au monde

7 juin 2019 (États-Unis) : "Dark Phoenix"

Repoussé plusieurs fois par la Fox, Dark Phoenix est pour le moment maintenu pour juin 2019. Il se déroulera 10 ans après les événements d'X-Men : Apocalypse. Menée par le Professeur X (James McAvoy), l'équipe des jeunes mutants (Jean Grey, Cyclope, ou encore le Fauve) seront envoyés dans l'espace pour mener une mission de sauvetage. Mais, une éruption solaire va frapper le X-Jet et réveiller en Jean Grey, une force avide de pouvoirs qu'elle ne peut contrôler : le Phoenix. Morts, guerre, pouvoirs phénoménaux, arrivée d'une nouvelle ennemie, voyage dans l'espace... Dark Phoenix promet des moments forts et une tension dramatique.

10 juillet 2019 : "Spider-Man : Far From Home"

Il a beau avoir été réduit en poussières par Thanos dans Avengers : Infinity War, Peter Parker sera bel et bien de retour au cinéma. Nick Fury le contacte pour une nouvelle mission, comme le révèle le descriptif de la bande-annonce sur Reddit. Et si certains pensaient que Spider-Man affronterait Mystério dans Spider-Man : Far From Home, le réalisateur Jon Watts réserve une sacrée surprise.

2 août 2019 (États-Unis) : "X-Men : Les Nouveaux Mutants"

C'est comme si les mutants se trouvaient dans une ambiance digne de Conjuring. Dans ce film, dont la date a été repoussée par la Fox, les adolescents aux pouvoirs extraordinaires sont dans une sorte de pensionnat, en réalité "une maison hantée". Pas de costume, ni de super-méchants pour le moment, mais des visions cauchemardesques où des visages hurlants sortent des murs, sans oublier des images avec des litres de sang.Tout cela, sous l’œil de la docteure Cecilia Reyes, connue des lecteurs de comics X-Men.

4 octobre 2019 : "Joker"

Oubliez Jared Leto dans Suicide Squad. Un nouveau Joker s'apprête à terroriser les salles obscures. Plus sombre, plus machiavélique, ce film réalisé par Todd Phillips (la trilogie Very Bad Trip) sera centré sur les origines du plus grand psychopathe de Gotham avec Joaquin Phoenix dans le rôle-titre. Le tout dans une veine plus "sombre" que tout ce que vous avez pu voir sur le Joker auparavant et dans le Gotham des années 80. "C'est une exploration d'un homme méprisé par la société, qui n'est pas seulement une étude de caractère", a expliqué dans Variety Scott Silver, qui a co-écrit le scénario avec Todd Phillips.

20 novembre 2019 : "Terminator 6"

Terminator 6 fera abstraction des trois précédents volets pour se situer directement après Le Jugement dernier, le film où le Terminator est un gentil qui doit protéger John Connor, le fils de Sarah et futur leader de la révolution des hommes contre les machines. Au casting : les retours attendus de Linda Hamilton (Sarah Connor), Arnold Schwarzenegger (Terminator) et l'apparitions de nouvelles héroïnes : Mackenzie Davis incarnera Grace qui aura le rôle-clef de l'intrigue, Natalia Reyes devrait travailler dans l'entreprise liée aux Terminators.

18 décembre 2019 : "Star Wars 9"

La clôture de la nouvelle saga Star Wars démarrée en 2015 avec Le Réveil de la Force (Star Wars 7) est attendue de pied ferme par les fans. Pour le moment, on ignore tout de l'intrigue de cet épisode réalisé par J.J. Abrams. Nombreuses sont les rumeurs annonçant le retour du Suprême Leader Snoke et un twist surprenant sur les véritables parents de Rey. Dans tous les cas, les fans retrouveront Leia grâce aux images non-utilisées de Carrie Fisher dans les épisodes 7 et 8, ainsi que Lando Calrissian (Billy Dee Williams), dont la dernière apparition remonte au Retour du Jedi (épisode 6).

25 décembre 2019 : "Sonic, le film"

Il a accompagné votre adolescence sur votre Sega. 24 ans après ses premières aventures sur consoles, Sonic le hérisson (doublé par Ben Schwartz) arrive au cinéma. Il va se retrouver propulsé dans notre monde, où il rencontrera le shérif Tom Wachowski incarné par James Marsden (Cyclope dans la saga X-Men de Bryan Singer). "Je pense que les gens seront sidérés lorsqu'ils découvriront la façon novatrice que nous avons choisie pour représenter la vitesse dans ce long-métrage", détaille Neal Moritz, le producteur du film à IGN.