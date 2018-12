publié le 11/12/2018 à 12:45

Il a accompagné votre adolescence sur votre Sega. 24 ans après ses premières aventures sur consoles, Sonic le hérisson arrive au cinéma. Le média américain a publié en exclusivité la première affiche animée du film en prises de vues réelles.



Fidèle à ses origines, Sonic (doublé par Ben Schwartz) arrive sur la vidéo en courant. Si son visage est masqué, on reconnaît sa célèbre "crête" et la couleur bleue de sa peau. "Bien évidemment, cette affiche reste assez vague. Elle vous donne un petit aperçu de ce que nous espérons accomplir, et je pense que les gens seront sidérés lorsqu'ils découvriront la façon novatrice que nous avons choisie pour représenter la vitesse dans ce long-métrage", détaille Neal Moritz, le producteur du film à IGN.

Le média américain révèle aussi quelques infos sur le scénario. Sonic va se retrouver propulsé dans notre monde, où il rencontrera le shérif Tom Wachowski incarné par James Marsden (Cyclope dans la saga X-Men de Bryan Singer). Le film est attendu dans les salles françaises le 25 décembre 2019.