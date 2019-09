publié le 31/08/2019 à 14:00

L'univers Marvel au cinéma n'a pas fini d'étonner les fans. La Saga de l'Infinité comprenant 22 films d'Iron Man à Avengers : Endgame, sans oublier Spider-Man : Far From Frome, plus d'une vingtaine de héros et héroïnes sont apparues au cinéma.

Avec la Phase 4 qui débutera en avril 2020 avec Black Widow et la prochaine Phase 5, dont on ignore encore les films qui la composeront, l'imagination peut prendre le relais. D'ailleurs tous ces prochains longs-métrages serviront de tremplin à des équipes et héros encore jamais vus au cinéma comme les Éternels et Shang-Chi.

Des super-héroïnes populaires dans les comics comme Squirrel Girl et IronHeart, à la team A-Force, aux super-vilains redoutables tels Galactus et Sin, RTL Super dévoile sa sélection des personnages, parfois méconnus du grand public, que l'on aimerait voir apparaître dans les films Marvel à l'occasion des 80 ans de la Maison des Idées, ce 31 août 2019. Préparez-vous pour un voyage dans des dimensions inédites.

Les héroïnes surpuissantes

Squirrel Girl : De son vrai nom Doreen Green, Squirrel Girl est une héroïne populaire dans les comics. Squirrel Girl étant encore une adolescente, ses pouvoirs ne sont pas au maximum de leur capacité. Il n’empêche qu'elle possède une force, une vitesse et une agilité bien au-dessus de la moyenne. Elle peut aussi communiquer avec les écureuils. Fille d'un mutant, elle serait l'héroïne idéale pour faire le lien avec les aventures des X-Men sous la bannière Marvel.



A-Force : Après la super-team girl power dans Avengers : Endgame, il est temps que Marvel Studios passe à la vitesse supérieure. Et quoi de mieux qu'une équipe d'Avengers uniquement avec des héroïnes ? Avec la A-Force, She-Hulk, qui va démarrer ses aventures sur Disney+, pourrait rencontrer Captain Marvel. Les deux héroïnes seraient ensuite rejointes par Médusa (Reine des Inhumains à la chevelure surpuissante), Dazzler (qui peut convertir le son en faisceaux lumineux), Nico Minoru, présente dans la série Marvel's Runaways sur Hulu, sans oublier Singularity, une être cosmique surpuissante.

IronHeart : De son vrai nom Riri Williams, Ironheart est une génie des nouvelles technologies et une étudiante du prestigieux MIT (Institut de technologie du Massachusetts). Elle construit sa propre armure, sur le modèle de celle de Tony Stark. D'ailleurs, Robert Downey Jr. a alors expliqué qu'il aimerait beaucoup qu'elle soit son héritière dans les films, ce qui pourrait pousser Kevin Feige à adapter les aventures de la jeune femme.

America Chavez : Créée en 2011 par Joe Casey et Nick Dragotta, America Chavez est l'une des stars des Young Avengers. Lesbienne, élevée par deux mères, America Chavez serait un nouvel exemple des efforts de Marvel Studios pour plus de représentativité dans son panthéon. America Chavez est aussi l'une des héroïnes les plus puissantes la Maison des Idées : elle a déjà sauvé le monde dès son plus jeune âge et est invulnérable.

X-23 : Vous avez déjà probablement découvert Laura Kinney alias X-23 dans Logan, mais ce dernier volet de la saga Wolverine ne fait pas partie du MCU. Ce serait une belle initiative de la part de Marvel d'introduire X-23 (23e clone de Logan) dans le MCU, plutôt qu'un nouveau Wolverine, lié à Hugh Jackman.



L'Enchanteresse : À ne pas confondre avec l'Enchanteresse de DC Comics, incarnée par Cara Delevingne dans Suicide Squad. Déesse du panthéon nordique, Amora est aussi l'une des plus puissantes magiciennes d'Asgard. Elle peut se téléporter et utiliser son énergie mystique pour émettre des rayons destructeurs, elle est aussi amie-ennemie avec Thor. Une relation qui pourrait la servir à arriver dans le MCU via Thor : Love and Thunder.

La Team du "Dark Side"

Galactus : Destructeur de planètes, il possède un pouvoir cosmique étendu et est l'un des plus grands méchants de l'univers Marvel. Cependant, ce dernier est lié à son appétit : plus Galactus avale de planètes, plus il est puissant. N'oublions pas qu'il a donné naissance, par hasard, à quelques-uns des personnages les plus puissants de l'univers comme le Surfer d'Argent, Nova et Terrax. Son apparition au cinéma, attendue depuis un moment par les fans, donneraient des séquences époustouflantes dans l'espace et des scènes dramatiques comme Thanos dans Avengers : Infinity War.



Sin : Fille du Crâne Rouge, ennemi juré de Captain America, Synthea Schmidt est la cheffe des Sœurs du Pêché. Un groupe de jeunes orphelines cobayes de Crâne Rouge qui développent des pouvoirs psioniques. Sin est une experte du combat à mains nues, mais aussi la Mère Supérieur dotées des pouvoirs de la machine Deus Machina de son père. Pour le moment, seule Héla (Cate Blanchett) dans Thor : Ragnarok a eu rôle importante de super-méchante.



Le Fléau : Vu dans Deadpool 2 [qui ne fait pas partie du MCU], Le Fléau (Cain Marko de son vrai nom) est le demi-frère du Professeur X. Là encore, ce personnage permettrait d'introduire les mutants aux côtés des héros et héroïnes des précédentes Phases Marvel. Il n'est pas tout à fait méchant puisque dans les comics, il a déjà collaboré avec les X-Men. Ses pouvoirs mystiques donneraient un certain panache à l'arrivée des mutants chez Marvel Studios.

La Gargouille grise : De son vrai nom Paul Pierre Duval, on aimerait le voir dans les films pour être le premier personnage Marvel français du MCU. Assistant-chimiste à Paris, il obtient le pouvoir de changer tout ce qu'il touche en pierre, après un accident en laboratoire. En se touchant lui-même sa peau devient imperméable à la plupart des coups.



Lady Death : De nombreux fans pensaient que Lady Death serait au casting de Thor : Ragnarok puis dans Avengers : Infinity War pour explorer sa relation amoureuses avec Thanos, comme dans les comics. Entité cosmique, elle est l'incarnation abstraite de la Mort et peut se manifester sous différentes formes. Elle a beau ne pas avoir vraisemblablement de cœur, elle est attirée par Deadpool et pourrait donc faire une apparition au côté du sale gosse de Marvel.

La catégorie Bonus

Franklin Richards : Fils de Mr Fantastique et de la Femme Invisible, Franklin Richards est un mutant de niveau Omega. Il fait donc partie des mutants les plus puissants de l'univers aux côtés de Jean Grey, du Professeur X et de Magnéto et ce, dès son plus jeune âge. Franklin peut carrément créer son propre univers, il est comme un dieu. Des pouvoirs cosmiques phénoménaux, que le public pourrait découvrir au cinéma. D'ailleurs à part Lia McHugh qui incarnera Sprite dans Les Éternels, on n'a pas encore vu d'enfants aux super-pouvoirs dans les films Marvel. Il serait donc temps.



Shanga Fia The Star-Dancer : Shanga fait partie des Zhalla'Klans, une race extra-terrestre humanoïdes, dotée de pouvoirs cosmiques et presque immortelle. Elle possède aussi le Stellar-Matrix Sense et peut ainsi anticiper tout ce qui peut affecter sa vie. Consacrant sa vie à la danse, elle a passé des millénaires à se perfectionner. S'ennuyant sur sa planète elle décide de parcourir l'espace à la recherche de nouveaux buts. Elle serait une adversaire redoutable lors d'un duel de danse contre Star-Lord, si le réalisateur James Gunn décide de l'adapter aux Gardiens de la Galaxie 3.



The Sentry : Robert Reynolds est un ado toxicomane et schizophrène. Il vole un Super-Sérum équivalent à celui qui a transformé Steve Rogers et obtient des aptitudes surhumaines alimentées par le soleil et ses énergies. Devenant un super-héros, il prend le nom de Sentry. Mais, son trouble mental donne naissance à Void, sa personnalité sombre et maléfique contre laquelle il essaye de lutter. Un personnage complexe déchiré entre deux personnalités comme on rarement vu dans le MCU.



Adam Warlock : Toujours dans son cocon fabriqué par Ayesha dans Les Gardiens de la Galaxie 2, Adam Warlock se fait attendre. Dans les comics, corrompu par le pouvoir de la Pierre de l'Âme, Adam perd toute notion du Bien et du Mal et laisse Magus, son double maléfique, semer le chaos dans la galaxie. Son arrivée dans le MCU devrait satisfaire de nombreux fans, pour découvrir enfin l'une des entités cosmiques les plus puissantes de la Maison des Idées.



Saturnyne : Opale Luna Saturnyn est responsable du maintien de l'ordre à travers les différentes dimensions. Dotée d'une intelligence exceptionnelle, elle est une excellente stratège et a accès à des armes d'une technologie extrêmement avancée. Sa "jumelle" terrestre est Courtney Ross, femme d'affaires et petite amie de Captain Britain, teasé dans Avengers 4.