publié le 17/06/2019 à 11:49

X-Men : Dark Phoenix ne passionne pas les foules américaines. Avec à peine 33 millions de dollars lors de son premier week-end d'exploitation aux États-Unis, il s'offre le plus faible démarrage au box-office de la franchise X-Men.



Dans un entretien pour le média américain KCRW, le réalisateur Simon Kinberg, revient sur l'échec de Dark Phoenix : "Lorsqu'un film ne marche pas, c'est de ma faute. Je suis le scénariste-réalisateur, et si le film n'a pas trouvé son public, c'est à cause de moi", explique-t-il sans détours. Une confession honnête, comme peu de réalisateurs après l'échec d'un film en font. Dans un entretien pour The Hollywood Reporter, plusieurs membres de la Fox, ont d'ailleurs témoigné anonymement, sur les raisons du flop de Dark Phoenix.

Pour beaucoup, la date de sortie, deux fois repoussée et donc trop proche du titanesque Avengers : Endgame, a beaucoup joué. "Honnêtement il n'y a aucun moyen de le savoir (...) Si la leçon à retenir c'est que vous avez choisi la mauvaise date de sortie ou que vous n'avez pas eu une assez bonne campagne marketing, ce n'est pas vraiment une leçon", conclut Simon Kinberg. En France, Dark Phoenix n'a pas connu cet échec en devenant numéro 1 du box-office, devant Aladdin et Parasite.