publié le 25/07/2019 à 10:01

Avec l'arrivée de Jane Foster en Mighty Thor et les films sur Black Widow et Shang-Chi, l'univers Marvel au cinéma n'a jamais autant fait la part belle à la diversité. Et il était temps ! Annoncée le 21 juillet 2019, cette Phase 4 de Marvel n'en finit pas de faire jubiler les fans.

Parmi les annonces les plus "WAHOU", on retiendra les premières informations sur Shang-Chi and The Legends of The 10 Rings, qui sortira dans les salles françaises le 10 février 2021. D'ici là, on aura bien évidemment des bandes-annonces et les images de Simu Liu (Taken, Meeting Mommy, Bad Blood), qui va donc incarner le premier super-héros asiatique de l'univers Marvel.

Shang-Chi arrive dans la période où la pop culture américaine se passionne pour les arts martiaux. D'ailleurs Marvel voulait adapter en comics la série Kung-Fu avec David Carradine, mais n'ayant pas obtenu les droits d'exploitations, la Maison des Idées crée son propre héros de kung-fu : Shang-Chi. Il né dans les comics en 1973 sous les plumes et crayons de Jim Starlin et Steve Englehart. Qui est-il vraiment et quelle est son histoire ? RTL Super vous entraîne dans son univers.

Shang-Chi est le fils d'un célèbre criminel

Il a beau être un héros, Shang-Chi est le fils de Fu Manchu, un criminel notoire qui a pu survivre pendant deux millénaires grâce à l'Elixir Vitae (élixir de vie). Fu Manchu était à la tête d'une société secrète, les Si-Fans, qui faisait régner le crime dans le monde. Il élève son fils dans une forteresse au Hunan (province chinoise), coupé du reste du monde, avec un style de vie proche de la Chine des siècles précédents. Shang-Chi reçoit une éducation sportive et philosophique.

Ce n'est qu'à ses 19 ans qu'il réalise que son père est en réalité un criminel à l'aide de Sir Denis Nayland Smith, agent du MI-6 qui lui révèle toute la vérité et de sa mère, qui lui confirme les dires de l'agent secret. Il décide alors de quitter pour toujours son père et la forteresse du Honan. Son père, bien évidemment, le prend très mal et essaye (sans succès) de faire assassiner son fils.

Il devient, un temps, un agent secret du MI-6

Le super agent Shang-Chi Crédit : Marvel Comics

Après avoir quitté son père, Shang-Chi est paumé dans sa vie. L'agent Smith (mentionné ci-dessus) flairant le potentiel incroyable du jeune homme, essaye de le recruter au MI-6 (coucou 007). Sauf que Shang-Chi n'a pas du tout envie d'être instrumentalisé par les agents secrets, comme cela a été le cas avec son père.



Mais, Smith parvient à le convaincre et notre héros travaille alors quelques temps avec la célèbre agence. Il parcourt le monde en tant que maître du kung-fu et super espion. Il combat des ninjas diaboliques, des sumos, des Nazis et même Jack l'Éventreur. L"un de ses ennemis jurés s'appelle Shaka Karn, un descendant de son père, premier à avoir développer l’Élixir Vitae. Après des années au service du MI-6, Shang Chi quitte l'organisation, lassé par les agents doubles, les complots et les traîtrises en tous genres. Il devient pêcheur dans un coin reculé du Chine.



Plus tard, il est de retour aux États-Unis et intègre les Héros à Louer, dirigé par Misty Knight, que vous avez vu dans Luke Cage, Iron Fist et The Defenders, interprétée par Simone Missick. Il combat aussi avec Spider-Man, Daredevil, Black Panther et Black Widow, entre autres. Il termine "sa carrière" avec les Vengeurs secrets dirigés par Captain America (Steve Rogers).

Il n'a pas de super-pouvoirs, mais il est "Le Maître du King-Fu"

Certains et certaines auraient pu penser que Shang-Chi avait des super-pouvoirs comme Iron Fist. En réalité, Shang-Chi n'en possède pas, mais il a reçu le meilleur entraînement possible : il maîtrise la quasi-totalité des arts martiaux. C'est dans le kung-fu qu'il est le plus redoutable et le plus fort. Et lorsqu'il médite, il lui arrive parfois d'avoir des hallucinations. Son excellent contrôle du chi [l'énergie vitale] lui permet de dépasser les limites physiques du corps humain, il peut ainsi survivre torse nu dans un environnement à - 20 °C.