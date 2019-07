publié le 24/07/2019 à 16:57

"Marvel's Future is Female !" ("Le futur de Marvel est féminin !") La Phase 4 du MCU au cinéma et sur le petit écran fait en effet, et il était temps, la part belle aux héroïnes. Black Widow (Scarlett Johansson) a ainsi droit à son propre film, attendu dans les salles françaises le 29 avril 2020.

En projet depuis plusieurs années, Black Widow a été officialisé pour le plus grand bonheur des fans lors du panel de Marvel Studios au Comic-Con de San Diego, le 21 juillet 2019. Après 10 ans de bons et loyaux services et son sacrifice dans Avengers : Endgame, Natasha Romanoff va enfin dévoiler les mystères de son passé en Union Soviétique et auprès du KGB.

Réalisé par Cate Shortland (Berlin Syndrome, Lore), Black Widow a d'ores et déjà dévoilé de nombreux secrets d'intrigue et de production avant sa sortie. Outre les photos de tournage, les actrices et les acteurs se sont confiés après le Comic-Con et Kevin Feige a précisé dans quelle timeline se situe le film, par rapport aux précédents films Marvel. RTL Super fait le point sur tout ce que l'on sait déjà et les infos essentielles pour vous y retrouver dans ce premier film de la Phase 4 de Marvel.

1. Il se situe entre "Captain America : Civil War" et "Avengers : Infinity War"

Kevin Feige a clarifié ce point lors de la conférence Marvel au Comic-Con : Black Widow se situe entre Captain America : Civil War (2016) et Avengers : Infinity War (2018). C'est donc un prequel à Avengers 4. À la fin de Civil War, Black Widow devient une hors-la-loi puisqu'elle a rejoint l'équipe de Captain America. Elle se teint les cheveux en blond et évite les contacts avec ses autres coéquipiers. On devrait donc savoir ce qu'il s'est passé pour la super-espionne avant son retour dans Avengers : Infinity War, où elle sauve Scarlet Witch et Vision attaqués par Corvus Glaive et Proxima Midnight, sbires de Thanos.

Mais, comme les personnages du casting sont liés au passé de l'espionne (vous en saurez plus dans quelques lignes), Black Widow se déroulera aussi pendant la jeunesse de Natasha. On devrait sûrement découvrir tout ce qu'il s'est passé en Union Soviétique et les origines de sa famille, qu'aborde Loki dans Avengers.

2. On va enfin découvrir ce qu'il s'est passé à Budapest

C'est l'un des plus grands mystères du duo Hawkeye-Black Widow. Lors de la bataille de New York dans Avengers, l'espionne fait allusion à l'une de leur mission à Budapest, dont Hawkeye ne garde pas le même souvenir. Que s'y est-il passé ? De quand date cette opération secrète ? Aucun des autres films Marvel n'en reparlent. Nous aurons la réponse en avril 2021, comme l'a mentionné Scarlett Johansson à SYFY : "Le film va être inattendu et répondra à de nombreuses questions sur Natasha : d'où elle vient, comment est-elle arrivée là. Et nous irons aussi à Budapest".

3. Il y aura plusieurs Black Widows dans le film

Black Widow n'est pas la seule espionne à avoir ce nom de code. Interviewée par le média américain IGN, Rachel Weisz (La Favorite, Constantine, La Momie) qui incarne Melina, a confié : "Je suis Black Widow, Scarlett aussi, Florence (Yelena) aussi. (...) Il y a pas mal d'autres personnages que vous allez rencontrer qui sont aussi des Black Widows". Nul doute que le film nous montrera comment Natasha, Melina et Yelana ont été entraîné pour devenir des super-espionnes au nom de code Black Widow.



Le trio a probablement été au Red Room [centre d'entraînement soviétique dirigé par le KBG pour entraîner des jeunes filles à devenir des espionnes et des assassins] dès leur enfance. Seule Natasha aurait réussi à s'échapper de l'emprise soviétique pour travailler ensuite avec le S.H.I.E.L.D. et rejoindre les Avengers.

4. Melina (Rachel Weisz) et Yelena (Florence Pugh) incarnent deux espionnes russes

Rachel Weisz a expliqué au média de la chaîne SYFY : "Je peux vous dire qu'au début du film, Melina a déjà eu la formation 'Black Widow' au Red Room. Elle a débuté quand elle était enfant, c'est donc une espionne et une assassin accomplie. Mais je ne peux pas vous dire sa relation avec d'autres personnages".



Dans les comics, Melina est aussi connue sous le nom d'Iron Maiden, car elle porte un costume en métal qui la protège des impacts de toutes sortes, tout en augmentant sa force. Elle a été forcée par le gouvernement soviétique à vivre dans l'ombre de Black Widow - Natasha et déteste ainsi son "aînée". Melina a aussi fait partie des Femizons, groupe d'héroïnes et super-méchantes qui voulaient instaurer le matriarcat dans le monde.

Melina (à gauche) et Yelena Crédit : Marvel Comics

Dans les comics, Yelena Belova a été formée pour remplacer Black Widow. Yelena est censée détester Natasha, mais le média américain EW précise qu'elle est comme "une sœur" pour l'espionne. Au cours d'une mission, Natasha aide Yelena à s'enfuir. Elle refuse donc de tuer la première Black Widow comme lui avait ordonné ses supérieurs. Mais Natasha l'a fait enlever par le S.H.I.E.L.D et prend sa place pour espionner ses anciens boss. Yelena fait une grave dépression en découvrant le pot aux roses et meurt plus tard, après avoir été sévèrement blessé par HYDRA.

5. Taskmaster est le méchant de l'histoire

Comme cela a été révélé sur un concept-art lors du Comic-Con, Black Widow va affronter Taskmaster (Maître de corvées en français). Pour le moment, on ignore quel acteur se glissera sous son célèbre masque à tête-de-mort, ni quel sera son rôle face à Natasha. De son vrai nom Tony Masters, il est un agent du S.H.I.E.L.D. Lors d'une mission, il s'injecte une version du Super-Sérum de Captain America qui lui permet de mémoriser n'importe quelle image ou quel mouvement. Il peut tout reproduire ce qu'il voit. Malheureusement, ce sérum lui fait perdre la mémoire au fur et à mesure qu'il apprend de nouvelles choses. Dans sa carrière, il aura aussi combattu au côté de Crâne Rouge et aura formé plusieurs agents criminels, grâce à sa mémoire photographique et son entraînement sportif.

Check out this 1st reveal of the keyframe illustration I did for the Black Widow film... & TASKMASTER!!! #blackwidow #taskmaster @MarvelStudios #scarlettjohansson pic.twitter.com/c4504e6BEu — Andy Park (@andyparkart) July 21, 2019

6. David Harbour incarne le Gardien Rouge, lié au passé de Natasha

David Harbour (Stranger Things, Hellboy) incarnera Alexei Shoskatov ou le Gardien Rouge (l'équivalent de Captain America version soviétique). "Dans un sens, il est un super-soldat, mais aussi un mec compliqué. Il a beaucoup de défauts et un caractère bien particulier", confie l'acteur à EW. Dans les comics, Alexei Shoskatov est un des pilotes les plus doués de l'Union Soviétique. Le KGB arrange son mariage avec Natasha, qui n'est pas encore espionne. Le coupe réalise des missions pour l'Union Soviétique, jusqu'au jour où Alexei disparaît lors de l'explosion d'une fusée. C'est en réalité un coup monté du KGB pour lui faire intégrer le programme secret du Gardien Rouge. Son entraînement le transforme en homme froid et impitoyable. Natasha est en deuil, mais le retrouve des années plus tard...

David Harbour incarnera la version soviétique de Captain America Crédit : Marvel Comics / Alberto E. Rodriguez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Enfin, un autre personnage du passé de Natasha fait partie du film. Il s'agit de Mason, incarné par O. T. Fagbenle (The Handmaid's Tale, Par effraction). "Il est un fixeur [un guide sur le terrain] qui vient du passé de Natasha et qui est amoureux d'elle. C''est une relation un peu complexe, parce que, manifestement nous avons ce une relation professionnelle, mais il y a quand même une attraction romantique entre nous", explique l'acteur à EW.