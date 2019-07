Marvel : pourquoi il n'y a pas de film "Avengers" prévu en Phase 4 ?

Le Président des studios Marvel Kevin Feige et les acteurs Chris Hemsworth, Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Mark Ruffalo et Jeremy Renner (2019)

publié le 23/07/2019 à 14:22

Les révélations des prochains films Marvel ont été impressionnantes, pour certaines même jubilatoires. Mais parmi ces révélations (nous vous en avons parlé ici), il y avait un absent de taille : Avengers 5.

Alors que le quatrième volet de la saga, Avengers: Endgame, vient d'établir un nouveau record au box-office, une suite ne parait pas prévue du côté des studios Marvel, au grand dam des fans. "On a eu un film qui s'appelle Avengers: Endgame", a rappelé le boss des studios Marvel, Kevin Feige, au micro de IGN. "Nous voulions (et ça l'est) que ce soit une fin pour quelques uns de ces personnages" a t-il ajouté, pour expliquer l'absence d'un Avengers 5 dans la nouvelle phase Marvel.

"La phase 4 est celle des commencements. Cette phase permettra d'apprendre de nouvelles choses sur certains personnages que l'on pense déjà connaître, comme Black Widow. Elle permettra de rencontrer d'incroyables nouveaux personnages comme Les Éternels, Shang-Chi, et nous fera partir pour de nouvelles aventures avec le mystérieux Doctor Strange, la nouvelle Thor et les séries Disney+", a conclu le patron des studios Marvel, résumant de nouveau les annonces de la phase 4.

> Kevin Feige on X-Men Plans, No Avengers Movie in Phase 4 - Comic Con 2019

Avec Blade, Les 4 Fantastiques et X-Men, les studios semblent se concentrer sur autre chose et prendre un peu de distance avec Avengers pour cette phase. "Tout ce qu'on va faire sera différent de ce qui a été fait auparavant" à conclu Kevin Feige.

Quelques éléments d'Avengers : Endgame semblait déjà suggérer cette pause obligatoire entre la quatrième et la cinquième partie. D'après le média américain spécialisé Screen Rant, le dernier film a été un climax, un au revoir, et que prévoir un nouvel Avengers pour 2022 serait précipité vu la puissance émotionnelle de cet épisode final. Les scènes post-générique suggéraient également cette pause. Si les héros d'Avengers vont revenir dans tous les cas, ce n'est pas la priorité actuelle des studios.