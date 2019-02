Shameik Moore, acteur dans "The Get Down" et voix du héros dans "Spider-Man : New Generation"

07/02/2019

L'intégration des X-Men dans le MCU devrait bientôt passer à la vitesse supérieure. Lauren Shuler Donner, productrice des films de la franchise X-Men, a laissé entendre dans une interview pour Slash Film, que Disney et Marvel Studios chercherait un jeune acteur pour incarner Wolverine et donc remplacer Hugh Jackman.



Le comédien australien a incarné Wolverine pendant 16 ans. Il a tiré sa révérence avec Logan en 2017, sous la houlette de James Mangold, clôture poignante de la saga consacrée à Wolverine depuis le premier X-Men. Alors que le rachat de la Fox par Disney, serait effectif en juin 2019, Lauren Shuler Donner a reconnu que le moment était venu pour passer les griffes en adamantium à un Wolverine plus jeune.

"Hugh a travaillé tellement dur pour se muscler. Il se levait à quatre heures du matin pour se muscler, il mangeait des repas protéinés toutes les deux heures (....) Une fois que vous avez atteint un certain âge, le corps ne peut plus suivre", démarre la productrice, avant de laisser une porte ouverte à un retour d'Hugh Jackman en tant que Logan : "Cela ne veut pas dire qu'il ne pourra pas revenir en tant que vieux Wolverine. On ne sait jamais".

Le favori : Taron Egerton

Pour le moment, Kevin Feige n'a pas expliqué comment il compte permettre aux X-Men de rejoindre le MCU. Cependant, Taron Egerton pourrait être l'un des acteurs favoris pour incarner le jeune Wolverine. Héros de Kingsman, Robin des Bois et du prochain biopic sur Elton John, l'acteur avait déclaré en 2015 qu'il rêverait d'incarner Wolverine.



"Je suis un grand fan des X-Men ! (...) Je serai ravi d'avoir le rôle, mais je ne sais pas [si cela pourrait marcher]. J'étais avec Hugh [pour le film Eddie the Eagle] lorsqu'il a annoncé sa retraite pour ce rôle. J'ai plaisanté à ce sujet avec lui, mais mon téléphone n'a pas encore sonné", racontait-il à Screen Rant. Deux ans plus tard, Taron Egerton lance un défi à Hugh Jackman, en imitant la pause du mutant avec ses griffes.

La descendante : Dafne Keen

Dans Logan, Dafne Keen incarne X-23, une mutante créée à partir de l'ADN de Wolverine. C'est la première fois qu'un si jeune enfant tient un rôle si important dans un film X-Men, apportant une dynamique inédite à la saga. Wolverine doit revoir son incurable besoin d'indépendance, confronté à une responsabilité qui lui était inconnue jusqu'alors : celle de protéger un enfant.



Logan s'improvise père sans jamais rien perdre de sa rudesse. Quant à Laura, elle crève l'écran dans son rôle : violente, touchante, sans parler pendant toute la première moitié du film. Une performance inédite pour Dafne Keen, que les fans espèrent retrouver au cinéma.

Les bonnes surprises : John Boyega, Miles Teller et Liam Hemsworth

Si Marvel Studios choisit la carte de la diversité, John Boyega (Star Wars) et Shameik Moore (The Get Down, Spider-Man : New Generation) pourraient avoir leurs chances. Tous les deux ont montré qu'ils sont à l'aise dans des univers liés à la pop culture et des rôles demandant d'excellentes conditions physiques.



Après avoir incarné le jeune Mr Fantastique dans le reboot des Quatre Fantastiques en 2015 et cartonné dans Whiplash, Miles Teller pourrait très bien incarner un jeune Wolverine. L'acteur de 31 ans, un poil âgé par rapport aux précédents acteurs, possède un talent qui a réussi à séduire Hollywood.



Enfin, Liam Hemsworth, qui est australien comme Hugh Jackman, pourrait faire l'affaire. Petit frère de l'interprète de Thor, il possède déjà un corps très musclé et une carrière au cinéma qui mériterait de décoller après la saga Hunger Games.