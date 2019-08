publié le 25/08/2019 à 05:40

La célèbre convention D23 s'est tenue vendredi 23 août à Anaheim en Californie, pour notamment présenter les contenus du futur service de streaming de Disney, Disney+. Kevin Feige, président de Marvel Studios en a profité pour dévoiler 3 nouvelles séries Marvel : She-Hulk, Moon Knight et Ms Marvel.

Ces 3 nouvelles productions viennent s'ajouter aux séries déjà prévues sur Disney+ : The Falcon and the Winter Soldier (2020), WandaVision (été 2021), Loki (2021) et Hawkeye (fin 2021), dont plusieurs membres de la production, actrices, scénaristes , réalisateurs étaient présents vendredi à la convention D23.

Si on ne connait pas les détails du casting de ces nouvelles séries, on en connait les grandes lignes. She-Hulk, sera centré sur l’avocate Jennifer Walters, cousine de Bruce Banner. Ms Marvel racontera l'histoire de Kamala Khan, première héroïne Marvel de confession musulmane. Enfin Moon Knight traitera d'un justicier sans super-pouvoirs, comparable à Daredevil ou encore Batman.



Trois nouvelles séries Marvel Studios annoncées au D23 seront à découvrir exclusivement sur Disney+ : Ms Marvel, Moon Knight et She-Hulk (titres anglais). Restez informés sur https://t.co/qejUBC3WS3 #D23Expo #DisneyPlus pic.twitter.com/Yk8sCrdZAD — Marvel FR & BE (@MarvelFR) August 24, 2019

La plateforme de streaming Disney+, sera lancée le 12 novembre 2019 aux États-Unis, au Canada et aux Pays-Bas. Pour la France, les dates n'ont pas été communiquées.