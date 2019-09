publié le 31/08/2019 à 08:35

Marvel souffle ce samedi 31 août 2019 sa 80e bougie. Partout, la Maison des Idées est célébrée par les fans de toutes les générations. C'est effectivement en 1939 que Martin Goodman a créé la maison d'édition Timely Publications, renommée par la suite Timely Comics en 1941, puis Atlas Comics en 1951, avant de devenir Marvel Comics en 1960.

Cela fait donc 8 décennies que la Maison des Idées passionne, irrite, fait rêver et pleurer des millions de lecteurs et de lectrices. Captain America, Captain Marvel, Thor, Jean Grey... Ces personnages sont entrés dans l'histoire grâce à l'imagination et aux talents d'auteurs, autrices, artistes, scénaristes tels Jack Kirby, Stan Lee, Kelly Sue DeConnick, Jim Starlin ou encore Kelly Thompson. En plus d'être leader aux rayons des bandes dessinées, Marvel s'est aussi imposé au cinéma dès 2008 avec Iron Man. Le premier film d'une Saga de l'Infinité achevée en 2019 avec Avengers : Endgame.

Pour les 80 ans de Marvel, RTL Super vous dévoile 10 anecdotes insolites, touchantes ou encore surprenantes, que vous ignoriez peut-être.

1. Au départ, Hulk avait la peau grise

Né en 1962 grâce à l'imagination et les crayons du duo Stan Lee-Jack Kirby, Hulk avait au départ la peau grise. Difficile de l'imaginer sachant que le vert est vraiment l'une des couleurs que les fans Marvel associent à l'alter ego du Docteur Banner.

Mais, à cause de la mauvaise séparation des couleurs lors des impressions des dessins, le gris de Hulk passe au vert emblématique, une couleur plus facile à reproduire à l'époque.

Hulk gris dans sa première apparition en 1962 Crédit : Marvel Comics

2. À 16 ans, George R. R. Martin a écrit à Stan Lee et Jack Kirby

George R. R. Martin encense, entre autres, le travail des deux artistes de Marvel pour le comics Fantastic Four #29, sorti en août 1964. "FF#29 est une nouvelle fois sublime avec le travail de Kirby qui donne le meilleur impact possible au script étincelant de Stan (...) Quant à ce qui se passe à la page 11, je pourrai y réfléchir toute la journée, je manquerais toujours de mots", peut-on y lire dans ce message publié quelques mois plus tard, dans le courrier des lecteurs de Fantastic Four #32 (novembre 1964).

Le mot de George R. R. Martin a été publié le 11 août 1964 Crédit : Marvel

Après ces compliments, George R. R. Martin passe " à l'action" et pointe les incohérences du récit. Dans ce comics, les Quatre Fantastiques retrouvent Red Ghost, un de leurs ennemis, disparu dans leurs précédentes aventures.



"Cependant, j'ai le regret de vous informer que j'ai trouvé un défaut dans ce chef-d'œuvre, une faille malheureusement très commune avec votre travail", démarre le jeune auteur en devenir avant de préciser : "Ce n'est pas la première fois que vous ramenez un méchant sans l'expliquer correctement".

3. Michael Jackson voulait racheter Marvel Comics

Au début des années 90, "le King of Pop" essaye de racheter Marvel Comics parce qu'il veut absolument incarner Spider-Man au cinéma, dans un film qu'il pourrait produire. C'est Stan Lee qui a révélé cette information, lors de son passage au Comic-Con San Diego de 2009.



"Je me suis rendu à Neverland. Il voulait faire Spider-Man. Je ne sais pas s'il voulait produire le film ou incarner Spider-Man. Notre conversation n'est jamais allée aussi loin", détaille le géant des comics, comme le rapporte le Telegraph. "Il pensait que j'étais celui qui pourrait obtenir les droits [pour réaliser un film Spider-Man] et je lui ai dit que je ne pouvais pas", poursuit-il. Les deux hommes envisageaient d’acheter Marvel Comics, alors au bord de la faillite, mais l'accord a échoué.

4. Marvel et DC Comics ont travaillé ensemble

Certains et certaines pourraient avoir du mal à le croire. Mais en 1996 et 1997, les deux maisons rivales s'associent pour deux séries de bandes dessinées. DC vs. Marvel est centré sur les combats entre les personnages Marvel contre DC. Les lecteurs et les lectrices découvrent ainsi les duels entre Hulk-Superman, Catwoman-Elektra ou encore Superboy-Spider-Man.



La deuxième série s'intitule Amalgam. Sa particularité ? La fusion entre un personnage de Marvel et un de DC Comics. Comme Darkclaw (Batman+ Wolverine) et Super Soldier (Superman + Captain America).

"Amalgam" est le nom des séries des crossovers Marvel-DC Comics Crédit : Marvel / DC

5. En 1987, Spider-Man et Mary Jane se sont mariés "en vrai"

> Spider-man & Mary Jane get hitched in Shea Stadium 1987

En 1987 dans The Amazing Spider-Man Annual # 21, Peter Parker et Mary Jane Watson se marient. L'engouement est tel que Marvel met le paquet niveau promotion et organise leur mariage au Shea Stadium de New York. 45.000 fans étaient présents pour la cérémonie dirigée par Stan Lee, qui s'est déroulée avant le coup d'envoi du match de baseball opposant les New York Mets aux Pittsburgh Pirates

> Spider-Man's Wedding - Shea Stadium 1987

6. La Maison des Idées existe dans les comics

Surnom de Marvel, la Maison des Idées existe aussi dans les bandes dessinées. Elle est la demeure du One-Above-All (Celui-Au-Dessus-De-Tout), le Dieu de l'univers Marvel. C'est dans cette maison que naissent toutes les histoires et où les pensées et les idées deviennent réelles. La Maison des Idées possède des passages vers la Terre, puisque l'humanité est essentielle dans les différents projets du One-Above-All.

La Maison des Idées Crédit : Marvel Comics

7. Les Avengers sont nés grâce à Daredevil

Daredevil devait initialement démarrer ses aventures en juillet 1963, comme les X-Men. Mais, le Diable de Hell's Kitchen est très loin d'être prêt lors de la date de parution de sa bande-dessinée. Stan Lee et Jack Kirby sont donc obligés de trouver une solution, puisque Marvel a payé l'impression de deux séries de comics. Et c'est ainsi que sont nés les Avengers dans un comics sorti à la place de celui de Daredevil.



"Avengers existe parce que Bill Everett [le dessinateur de Daredevil] avait un problème avec l'alcool et un travail de jour [en plus de dessiner pour Marvel] et son livre n'était pas prêt à temps (...) D'ailleurs si vous lisez Avengers #1, vous aurez l'impression qu'il a été imprimé en 5 minutes", se rappelle le scénariste Tom Brevoort dans un entretien pour Newsrama, malgré tout "le respect" qu'il a pour le dessinateur Dick Ayers.

8. Squirrel Girl a déjà battu Docteur Fatalis

Docteur Fatalis aka l'ennemi juré des Quatre Fantastiques, qui possède des pouvoirs mystiques, entre autres, a été battu par Squirrel Girl.



Héroïne souvent moquée pour ses pouvoirs et son apparence d'écureuil, elle empêche Docteur Fatalis de réaliser son terrible objectif en ordonnant à ses fidèles rongeurs de l'attaquer.

Docteur Fatalis perd face à Squirrel Girl Crédit : Marvel Comics

9. Blue Ear a été inventé pour un enfant malentendant

Marvel a créé ce super-héros en hommage à Anthony Smith, un petit garçon malentendant de 4 ans en 2012, qui refusait de porter son appareil auditif car "les super-héros n'en portent pas". Sa mère Christina D'Allesandro est alarmée par la situation et raconte l'histoire de son fils dans un email à Marvel Comics.



L'équipe de Maison des Idées répond à la famille avec une bande dessinée d'Hawkeye de 1980 où l'Archer des Avengers perd 80% de son audition. Il doit alors porter un appareil auditif : Blue Ear, rapporte le média News. Deux ans plus tard, Marvel Comics crée Blue Ear, Pedro Perez de son vrai nom, qui fait sa première apparition dans Iron Man: Sound Effects #1.

Le comics offert à Anthony Smith Crédit : Marvel

10. Les cendres de Mark Gruenwald ont été mêlées à l'encre d'un comics

Dessinateur et auteur notamment pour les aventures de Captain America, Thor ou encore les Avengers, Mark Gruenwald décède brutalement le 12 août 1996 d'un infarctus du myocarde.



L'un de ses derniers souhaits était que ses cendres soient mélangées à l'encore d'une bande-dessinée. C'est chose faite dans 5.000 exemplaires de la série Squadron Supreme, grâce à son épouse Catherine Schuller-Gruenwald.



En 2016, pour les 20 ans de sa disparition, une autre partie de ses cendres est dispersée sur le haut de la statue de Captain America dans Prospect Park à New York, comme le rapporte le NY Post. "Il aurait été surpris de voir à quel point Captain America est aimé et populaire aujourd'hui. Lorsqu'il a écrit ses histoires en 1980, le pays n'avait pas la fibre patriote. Les films [du MCU] rendent Steve Rogers [incarné par Chris Evans] bien plus réel. Il existe dans leurs cœurs et leurs esprits", confiait Catherine Schuller-Gruenwald.