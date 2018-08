publié le 25/05/2018 à 08:30

Vous n'avez pas fini de rire avec Deadpool. L'anti-héros Marvel à la combinaison moulante a fait son grand retour dans les salles le 16 mai dernier avec Deadpool 2. Un film hilarant et sanglant, truffé de références et de clins d'oeil ("easter eggs" en langue originale) pour les fans. Attention, si vous n'avez pas encore vu le film, passez votre chemin, car la suite du papier contient des spoilers.



Les X-Men, Thanos, DC Comics... Deadpool se moque ouvertement de ses collègues Marvel et ennemis DC dans les bandes-annonces de Deadpool 2. Des blagues qu'on retrouve bien évidemment dans le film, avec de nombreuses apparitions surprises, sans parler de clins d'oeil.

Mais, pas facile de tous les repérer entre deux punchlines du sale gosse Marvel et des geysers de sang. Et quelques semaines après la sortie de Deadpool 2, c'est l'occasion de faire le point sur les 10 surprises cachées de l'intrigue que vous avez pu louper.

1. Brad Pitt est le Fantôme de la X-Force

Une image rapide, mais tout autant incroyable. Brad Pitt incarne bel et bien le fantôme, membre de la X-Force et dont l'un des pouvoirs n'est autre que l'invisibilité. L'acteur mondialement connu n'est visible que quelques secondes, lorsqu'il meurt électrocuté après avoir sauté de l'avion avec les autres membres de la X-Force.





Lors d'une interview accordée au média américain Collider, Ryan Reynolds a dévoilé les coulisses de ce cameo d'anthologie. Au départ, Brad Pitt devait potentiellement incarner Cable, mais le projet n'aboutit pas. Cependant, l'entretien entre le réalisateur et la star mondiale s'est si bien déroulé, que l'idée d'un cameo est né.



"Notre promesse était d’utiliser la plus grande star du monde d’une manière totalement ridicule. De lui offrir le rôle d’un personnage invisible et surtout inutile. Puis qu’on puisse le voir un court instant. Brad a trouvé ça drôle. Il nous a dit 'oui', et juste après, il était sur le plateau pour tourner… quoi ? Sept minutes ? (...) C’est vraiment une personne charmante qui a de l’humour. Et c’est sans conteste la plus grande star de cinéma au monde", a confié Ryan Reynolds au média américain Collider.



2. Ryan Reynolds incarne Le Fléau

Le Fléau est l'un des nouveaux personnages de "Deadpool 2" Crédit : Marvel comics

Vous ne rêvez pas, c'est bien Ryan Reynolds qui se cache dans l'armure du Fléau, le mutant à la force surhumaine (entre autres). " Ils ont modulé sa voix pour qu’elle aille plus dans les graves", précise Rhett Reese, l'un des scénaristes de Deadpool 2 au média américain Vulture. Et difficile de remarquer Ryan Reynolds sous l'énorme casque que porte Le Fléau, afin d'empêcher son frère, le Professeur X, de lire ses pensées.



D'ailleurs, ce n'est pas la seule apparition de Ryan Reynolds dans le film, puisqu'on le voit dans deux scènes post-génériques, après la rédaction du scénario de Green Lantern (qu'il a réalisé) et pour sa première apparition en tant que Deadpool dans X-Men Origins : Wolverine.

3. Les apparitions de Matt Damon et Alan Tudyk

De nouveau deux cameos très bien cachés. Matt Damon, qui avait déjà fait une apparition dans Thor : Ragnarok en tant que Loki, dans la pièce de théâtre qui raconte les aventures de ce dernier et de Thor.



Pour Deadpool 2, Matt Damon est méconnaissable, tout comme Alan Tudyk (K-2SO dans Rogue One). Ils sont les deux hommes que rencontrent Cable en arrivant du futur dans le film.



"Bill Corso, notre maquilleur, est un maître des prothèses. Il a pris Matt et l'a fait asseoir pendant trois heures sur une chaise pour le transformer. Son nom n'était même pas sur la liste, on lui en avait donné un faux. Personne ne comprenait de quoi parlait la scène, ils se demandaient, 'Mais pourquoi on filme ces deux rednecks [terme populaire anglais désignant un stéréotype d'Américain, de Canadien ou d'Australien vivant à la campagne] ?'. On n'en a parlé à personne", résume Paul Wernick, scénariste pour Deadpool 2.

4. Le Professeur X et les X-Men dans le manoir

Lorsque Deadpool est récupéré par Colossus et emmené au manoir des X-Men, notre mercenaire s'en donne à cœur joie pour semer la zizanie. Il se balade avec le fauteuil roulant du Professeur X et insulte les X-Men en se demandant où ils peuvent tous êtres passés. Pendant cette scène, Wade tourne le dos à une pièce où se cachent le Professeur X (James McAvoy) et les X-Men dont Le Fauve, Cyclope, Storm, Quicksilver et Nightcrawler. Le Fauve ferme d'ailleurs délicatement la porte pour que Deadpool ne les remarque pas.

5. "L'apparition" de Stan Lee

C'est une tradition Marvel aussi attendue que le film en lui-même. Depuis X-Men en 2000, Stan Lee fait une courte apparition dans les aventures de nos héros et héroïnes préférées. Bien que Deadpool appartienne encore à la Fox, le père fondateur de la plupart des personnages de la Maison des Idées avait fait un cameo dans le premier volet des aventures du mercenaire en tant que DJ dans la boîte où travaille Weasel. Puis, dans le premier teaser de Deadpool 2.



Mais après vu le film, nombreux et nombreuses sont les fans à avoir remarqué l'absence du nonagénaire. Et pourtant, il est bien présent dans l'intrigue. Lorsque la X-Force saute de l'avion (avant de mourir dans d'atroces souffrances), on voit rapidement un plan d'un immeuble lorsque les personnages sont en vol. Sur la façade d'un building se trouve un immense graffiti représentant Stan Lee.

6. Le clin d’œil aux chats de Taylor Swift

Le t-shirt de Deadpool dans cette scène fait référence aux chats de Taylor Swift Crédit : capture d'écran YouTube

Il fallait avoir l’œil bien aiguisé pour cette séquence. Lorsque Deadpool se balade dans le manoir des X-Men, sur le fauteuil roulant du Professeur X, il porte un t-shirt blanc orné de deux chatons avec l'inscription "Olivia and Meredith, Friends Furrrrever". Les fans de Taylor Swift auront rapidement compris la référence puisque les deux chats de la chanteuse, qui publient de nombreuses photos de ses deux animaux de compagnie, se nomment Olivia et Meredith. "TayTay" a d'ailleurs félicité ses deux chats dans sa story Instagram, comme le révèle le média People.

7. La fille de Cable est Hope Summers

Lorsqu'on voyage dans le futur, on a un rapide aperçu l'épouse et la fille de Cable dans le futur. Si on se base sur l'histoire du mutant dans les comics, cette dernière n'est autre que Hope Summers, sa fille adoptive. Il l'a sauve d'une mort certaine par les Purificateurs, une milice armée au service de William Stryker [le père de Jason dans X-Men 2] et l'emmène ensuite dans le futur où il l'élève comme sa propre fille. Il est persuadé que Hope est comme le Messie et qu'elle sauvera l'humanité. Elle peut copier les pouvoirs des autres mutants, mais possède aussi les pouvoirs du Phoenix liés au personnage de Jean Grey.

Hope Summers a des pouvoirs similaires à Jean Grey Crédit : Marvel Comics

8. Le remède contre la cécité vu dans "Deadpool"

Après la mort de Vanessa, Deadpool retourne chez Al, son ancienne colocataire aveugle. Alors qu'il explique à quel point il se sent malheureux, il se met à chercher sa cachette secrète sous une latte de parquet. C'est là que se trouve des sachets de cocaïne et un remède contre la cécité. Des "cadeaux" que Wade avait laissé à Al dans le premier Deadpool, avant d'aller secourir Vanessa retenue par Ajax.

> Deadpool 2016 - Deadpool & Blind Al Funny Scenes HD

9. Le tacle contre "Batman V Superman"

On le sait, Deadpool adore se moquer des X-Men, des Avengers, mais aussi de DC Comics. Dès le début du film lorsqu'il retrouve Vanessa, il explique qu'il est en retard à cause "d'un mec badass en cape dont la mère s'appelle aussi Martha". Une référence à Batman V Superman de Zack Snyder, centré sur la bataille entre Batman et Superman. Mais, les deux héros stoppent leur combat en réalisant, entre autres, que leurs mères s'appellent toutes les deux Martha (une scène souvent moquée par le public).

10. Wolverine/Hugh Jackman

Des mois que Ryan Reynolds/Deadpool demande à Hugh Jackman d'apparaître dans Deadpool en tant que Wolverine. Les deux acteurs ont déjà partagé une scène dans X-Men Origins : Wolverine, où Ryan Reynolds incarne un Deadpool désastreux. Dans une des scènes post-génériques de Deadpool 2, notre anti-héros liquide sans ciller cette première version de Deadpool devant un Wolverine impassible. La scène est extraite d' X-Men Origins : Wolverine, mais est tout aussi réjouissante pour le public.



> Wolverine & Sabretooth vs Deadpool | X-Men Origins Wolverine (2009) Movie Clip

Le mutant est très présent dans l'intrigue de Deadpool 2 avec des clins d'oeil plus ou moins visibles : sur une boîte de céréales dans le manoir d'Essex (l'orphelinat d'où viennent Firefist et Domino) et une statue qui représente la dernière scène de Wolverine dans Logan.