publié le 06/08/2019

Quand les X-Men vont-ils rencontrer Spider-Man, Black Panther et les autres Avengers ? Ce rêve d'enfant de nombreux fans devrait bientôt devenir réalité. Depuis le rachat de la Fox par Disney acté en mars 2019 et la conférence Marvel au Comic-Con de San Diego, le 20 juillet dernier, l'arrivée des mutants dans le MCU commence à devenir un peu plus concrète.

Pendant cette grande conférence de Marvel, Kevin Feige, le patron de Marvel Studios a confirmé que les X-Men et les 4 Fantastiques arriveront dans le MCU, sans préciser une date. Un mystère dont on ne devrait pas avoir de clarification avant un bon moment. En effet, le calendrier de la Phase 4 (2019-2021) est déjà complet avec 5 films (dont The Eternals et Doctor Strange 2) et séries, sans oublier les futurs projets tels Black Panther 2 et Les Gardiens de la Galaxie 3.

Pour autant, entre les reboots des comics et les quelques confidences sur le sujet, découvrez les 3 infos à ne pas louper sur l'arrivée des mutants dans le MCU.

1. Une arrivée pour 2024-2025 ?

En décembre 2018, Kevin Feige donnait une idée de date pour l'arrivée des X-Men dans le MCU : "Nous ne commençons pas encore à développer quoi que ce soit autour de ces personnages, mais on nous a dit que cela se présentait très, très bien. Cela pourrait arriver durant les six premiers mois de l'année prochaine [2020] . Les mutants pourraient donc être teasé dans Black Widow (29 avril 2020), The Eternals (4 novembre 2020) voire la dans la série The Falcon and The Winter Soldier (automne 2020).

Cependant, les X-Men pourraient avoir droit à leur propre film, reboot de la franchise de 12 films sous la bannière de la Fox, plutôt vers 2024-2025, à savoir la Phase 6 de Marvel, comme le suppose Screen Rant.

Si certains fans vont hurler d'impatience, les autres comprendront que Marvel Studios préfère prendre son temps pour réintroduire les mutants, personnages les plus appréciés du public. Surtout après l'échec commercial de Dark Phoenix, dernier film de la saga X-Men avec la Fox, centré sur Jean Grey (Sophie Turner). D'ailleurs à ce sujet, un producteur un producteur de la Fox s'est confié au média américain The Hollywood Reporter : "Nous ne sommes pas pressés d'amener les X-Men sur le marché [Marvel] après ça [la sortie de Dark Phoenix]. Quand ils reviendront, cela prolongera d'une décennie l'univers Marvel au cinéma".

2. Ils seront "très différents" des X-Men de la Fox

C'est une pépite que Kevin Feige a révélée au média américain IGN pendant le Comic-Con de San Diego : "Quoi que nous fassions, ce sera différent de ce qui a été fait auparavant". La citation pourrait ne pas surprendre certains et certaines fans. La timeline de la saga X-Men de la Fox étant (très très) compliquée et ainsi difficile à intégrer à celle du MCU, qui se déroule maintenant en 2024, soit plus de 20 ans après Dark Phoenix.

> Kevin Feige on X-Men Plans, No Avengers Movie in Phase 4 - Comic Con 2019

3. Le reboot des comics avant celui des films

Marvel a sorti une relance historique des comics X-Men. Depuis la mi-juillet 2019, les fans peuvent lire les reboots House of X #1 et Powers of X #1. Et ces deux mini-séries de six numéros sont signés Jonathan Hickman, l'auteur de l'iconique Secret Wars, a été embauché. Ces deux séries ont plusieurs buts : préparer l'arrivée des X-Men au cinéma, faire peau neuve et satisfaire une nouvelle génération de fans.

Les X-Men font peau neuve dans les comics Crédit : Marvel Comics

Tout cela avec des histoires qui redéfinissent l'histoire des X-Men marquée par autant de morts que de résurrections et de voyages dans le temps, depuis des décennies. Les scénaristes des films, qu'on ne connaît pas encore, pourraient adapter ces nouvelles histoires d'House of X et Powers of X pour redémarrer entièrement la saga X-Men que nous connaissions.