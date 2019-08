publié le 29/08/2019 à 06:28

Vous ne les connaissez pas et pourtant ces personnages sont adorés des fans de comics. She-Hulk, Moon Knight et Ms. Marvel vont envahir les écrans en devenant les super-héros exclusifs de Disney+, la plateforme de streaming du géant du divertissement américain.

En attendant qu'ils rejoignent éventuellement les Avengers et le Marvel Cinematic Universe au cinéma, ces combattants vont avoir le droit à leurs séries qui devront les présenter au public. Puisque nous n'avons pas encore les dates de diffusion de ces séries, RTL Super prend un peu d'avance et vous raconte les origines de ces personnages, du moins dans les comics Marvel.

Qui sont-ils et quels sont leurs super-pouvoirs ? Pourquoi She-Hulk peut-elle encore s'exprimer normalement quand Bruce Banner ne pouvait que crier sa colère une fois transformé ? Qui est le Chevalier de la Lune de Marvel et pourquoi est-il comparé au Chevalier noir de DC Comics ? Que nous réserve la première héroïne musulmane (et fan de Captain Marvel) de cet univers ?

Jennifer Walters, alias She-Hulk

Tous les fans de Marvel connaissent Hulk, la brute épaisse et indestructible qui se cache au fond du corps et de l'âme du docteur Bruce Banner (incarné par Mark Ruffalo dans les dernières adaptations cinématographiques). Mais She-Hulk (ou Miss Hulk) est moins célèbre. Cela devrait changer très bientôt avec la création d'une série entièrement centrée sur l'héroïne.

She-Hulk est une avocate brillante, Jennifer Walters, cousine de Bruce Banner. Lorsqu'elle est blessée par une balle, Bruce la protège et opère une transfusion sanguine pour lui sauver la vie. En l'absence de poches de sang, Bruce doit se résoudre à donner le siens à sa cousine, transférant ainsi une partie de ses pouvoirs. Contrairement à Bruce Banner qui a beaucoup de mal à contrôler ses pouvoirs et ses transformations, Jennifer Walters a une maîtrise parfaite de ses pouvoirs. Même en forme Hulk, elle garde sa capacité à s'exprimer et toute son intelligence.

Véritable séductrice au charme irrésistible, She-Hulk a de nombreux aventures romantiques dans les comics Marvel. Elle sort avec Wyatt Wingfoot, Luke Cage, Hercule ou encore le Fléau. Des héros souvent grands et massifs, comme elle. Dans les comics Civil War elle fait partie de l'équipe de Captain America. Elle travaille aussi avec les 4 Fantastiques (en remplaçant la Chose pour certaines aventures), elle a aussi fondé un groupe de super-héroïnes baptisées les "Lady Liberators" avec Jane Storm (la Femme invisible des 4 Fantastiques) ou encore Valkyrie (Thor).

Marc Spector, alias Moon Knight

Voici le "Batman" de la famille Marvel. Marc Spector est un ancien boxeur poids lourd, militaire et mercenaire. Il travaille avec un pilote français, Jean-Paul Duchamp, alias "Frenchie". Après une mission lors de laquelle on lui ordonne de tuer des villageois innocents en Egypte, il désobéit et est laissé pour mort par son chef d'escouade, Bushman.



Sauvé par les habitants, il est amené dans le tombeau d'un pharaon et entre en contact avec Khonsou, le dieu égyptien de la Lune. Béni et guidé par la divinité, il prend une cape du tombeau et promet de retourner aux États-Unis pour exercer sa vengeance. Là, il devient un homme double comme Bruce Wayne : milliardaire le jour et justicier la nuit. Habillé de blanc pour être vu comme la lune la nuit, il pourchasse les malfrats.



Il ne dispose pas véritablement de pouvoirs surnaturels. Grâce à ses entraînements et son immense fortune, il dispose d'un véritable arsenal de gadgets dont des shurikens en forme de lune et un bâton télescopique en adamantium (le métal du squelette de Wolverine). Très doué au combat, il a réussi à battre Dead Pool. Seule subtilité surnaturelle : ses compétences et sa résistance semblent liées aux cycles lunaires, il reçoit des visions du dieu Khonsou et peut résister à certaines attaques mentales.



Moon Knight est un personnage assez sombre. Lors de Civil War, aucun des camps ne veut de lui puisqu'il se montre souvent trop violent avec ses ennemis, préférant les occire plutôt que de les confier aux autorités.

Kamala Khan, alias Ms. Marvel

Kamala Khan est la fan-girl de l'univers Marvel. Complètement fascinée par les super-héros, elle a une égérie en particulier : Carol Danvers, alias Captain Marvel. Âgée de 16 ans, Kamala est une lycéenne qui grandit dans le New Jersey avec sa famille d'origine pakistanaise. La série (comme les comics) ne manquera pas de traiter cet aspect de sa vie avec les psychodrames au lycée ainsi que le racisme et l'islamophobie dans la société américaine puisque cette héroïne est musulmane.



Elle a obtenu ses pouvoirs surnaturels après avoir été touchée par la brume Terrigen qui réveille les super-pouvoirs des Inhumains restés dormants dans l'ADN de beaucoup de terriens. En renaissant dans un cocon, la jeune Kamala découvre qu'elle a le pouvoir de manipuler son corps.



Comme Mr Fantastic, elle peut étendre ses membres à l’infini et comme Ant-Man elle peut agrandir ou rétrécir son corps à loisir. Ms Marvel (nom inspirée de son Avenger préférée) a aussi un don d'auto-guérison lui permettant de se remettre très rapidement de ses blessures.