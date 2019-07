publié le 25/07/2019 à 18:21

"Plus on de fous plus on rit !" comme dit l'adage qui semble convenir parfaitement à Thor : Love And Thunder. En plus de Jane Foster (Natalie Portman) qui sera "Mighty Thor" et Valkyrie (Tessa Thompson) la nouvelle reine reine d'Asgard à la recherche de "sa reine", Thor (Chris Hemsworth) va retrouver un vieil "ennemi" de la planète Sakaar, découvert dans Thor : Ragnarok.

Il s'agit du Grand Maître incarné par Jeff Goldblum. L'acteur culte de Jurassic Park a en effet annoncé le retour de son personnage de Thor: Ragnarok, sur Twitter. Il en a profité pour ajouter le nom de "Grand Master" à l'affiche de Thor: Love and Thunder et remercié le réalisateur Taika Waititi. Avec Ragnarok, il avoir offert à la saga Thor un épisode complètement pop.

Chef excentrique de la planète Sakaar où il organise des combats de gladiateurs truqués, le Grand Maître termine l'aventure dans une décharge publique, attaqué de toutes parts. Nul doute qu'il cherchera à se venger dans Thor 4, pour avoir semé la zizanie sur sa planète et "volé" son champion d'arène : Hulk. Le retour du Grand Maître pourrait aussi apporter des réponses à propos du Collectionneur (Benicio del Toro). En effet, les deux hommes sont frères ! Il faudra encore s'armer de patience avant d'en savoir plus, Thor 4 n'est prévu que pour le 3 novembre 2021.