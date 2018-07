publié le 29/06/2017 à 15:25

Après des mois de teasing, la première bande-annonce d'Inhumans, prochaine série Marvel est enfin dévoilée. Les Inhumans sont des super-héros génétiquement modifiés après avoir été exposés au Terrigenesis, une brume extraterrestre, dont on a vu les effets dans Agents of S.H.I.E.L.D, une autre série Marvel, avec les personnages Yoyo et Daisy "Earthquake". Les deux premiers épisodes seront diffusés dans les salles Imax aux États-Unis le 1er septembre, et la suite des épisodes à partir du 29 septembre sur ABC.



Ce premier trailer donne quelque indices pour comprendre l'intrigue centrée, en partie, sur une lutte de pouvoir entre le roi Black Bolt (Anson Mount) et son frère Maximus, incarné par Iwan Rheon (Ramsay Bolton dans Game of Thrones). Le royaume des Inhumans va être bouleversé par ce coup d'état militaire et Black Bolt n'aura pas d'autre choix que de s'exiler sur Terre, sur l'île d'Hawaï.

Il sera accompagné de son épouse Medusa aux cheveux flamboyants, Gueule d'Or qui peut se transformer en bouledogue géant, mais aussi Crystal (l'épouse de Quicksilver dans les comics, vu Avengers 2) et Triton. La première saison comptera 8 épisodes, qui devrait permettre à Marvel de revenir en force sur le petit écran, avant de lancer la série Cloak & Dagger. Pour le moment, la série Inhumans n'a pas de diffusion prévue sur une chaîne française.