publié le 15/04/2019 à 19:09

Un incendie est en cours, avec de très nombreux moyens engagés, ce lundi 15 avril à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Le sinistre est "potentiellement lié" aux travaux de rénovation de l'édifice, selon les pompiers.



Selon le correspondant de RTL sur place, les flammes sont de plus en plus hautes et les dégâts semblent impressionnants, notamment au niveau de la toiture. Le sinistre, dont la gravité reste encore à déterminer, a pris dans les combles de la cathédrale, monument historique le plus visité d'Europe, ont indiqué les pompiers. Selon le porte-parole de Notre-Dame, l'incendie se serait déclaré aux alentours de 18h50.

Selon un journaliste de l'AFP sur place, d'immenses flammes dévoraient une partie de la toiture du bâtiment, dégageant une épaisse fumée aux teintes jaunâtres.

Toute la cathédrale, l'un des monuments les plus visités de la capitale, a été évacuée pour laisser les secours opérer. Cet incendie intervient au premier jour des célébrations de la Semaine sainte qui mène à Pâques, principale fête chrétienne. Environ 13 millions de touristes visitent le bâtiment chaque année.



La maire de Paris évoque sur Twitter un "terrible incendie" et demande aux riverains de s'éloigner. L'incendie a surpris de nombreux touristes qui se trouvaient dans le quartier.

Un terrible incendie est en cours à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Les @PompiersParis sont en train de tenter de maîtriser les flammes. Nous sommes mobilisés sur place en lien étroit avec le @dioceseParis. J'invite chacune et chacun à respecter le périmètre de sécurité. pic.twitter.com/9X0tGtlgba — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 15 avril 2019

Le feu s’étend à toute la toiture #NotreDamedeParis pic.twitter.com/42wcwKJ3na — Thomas Vampouille (@tomvampouille) 15 avril 2019

De tout cœur avec @notredameparis je ne pensais pas voir cela un jour @bernstephane pic.twitter.com/331RX0smys — Emmanuel Egretier (@eegretier) 15 avril 2019

Emmanuel Macron, qui devait s'exprimer lundi 15 avril à 20h, a annulé son intervention très attendue. Le chef de l'État devait annoncer les mesures prises pour répondre à la crise des "gilets jaunes". La présidence n'a pas précisé quand cette intervention aurait lieu.