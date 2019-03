Incendie dans un hôtel de Megève : plus de 180 personnes évacuées

publié le 29/03/2019 à 09:50

Plus de peur que de mal. Un impressionnant incendie a eu lieu dans la soirée de ce jeudi 28 mars à Megève où l'hôtel Four Seasons a pris feu aux alentours de 22h. Une opération titanesque s'est alors mis en place avec plus de 70 pompiers mobilisés.



Selon France Bleu, les flammes seraient parties de la toiture de cet hôtel de six étages situé au cœur de la station de ski des Alpes, avant de se propager à l'ensemble du toit. L'incendie a entraîné l'évacuation de 63 clients et de 120 membres du personnel, soit 183 personnes au total. Le feu a mis du temps à être maîtrisé et tout n'était pas encore tout à fait éteint dans la matinée de ce vendredi, rapporte le quotidien régional qui précise qu'aucun blessé n'est à déplorer.

Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de l'incendie qui a totalement ravagé la toiture et l'ensemble du sixième et dernier étage comme le montre la vidéo postée par un pompier et instructeur en incendie, diffusée sur Twitter .

#Incendie cette nuit à o'hôtel Four seasons de Megève en Haute-Savoie pic.twitter.com/2AO84IZ6EK — ¿¿¿¿¿ (@ArchangeDavid) 29 mars 2019