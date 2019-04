publié le 15/04/2019 à 23:28

Au milieu des flammes, un important échafaudage. La cathédrale Notre-Dame de Paris, en proie à un violent incendie depuis 18H50 ce lundi 15 avril, faisait l'objet de travaux de rénovation qui pourraient être la cause du départ de feu. C'est en tout cas une hypothèse qui "retient l'attention des enquêteurs en l'état des investigations", a précisé une source proche du dossier. L'enquête a été confiée à la Direction régionale de la police judiciaire (DPRJ).



Depuis quelques semaines, un chantier exceptionnel par son ampleur a en effet été lancé à l'arrière de la cathédrale. Des échafaudages avaient été entrelacés autour de la flèche pour pouvoir accéder à son sommet, à 90 mètres de hauteur, par deux petits ascenseurs de chantier. Plusieurs dizaines d'ouvriers harnachés travaillaient, employés par des entreprises spécialisées dans ces travaux de rénovation très compliqués à réaliser. C'est dans ce secteur que s'est déclenché le gigantesque incendie.

Ces travaux comprenaient plusieurs phases. D'abord, les seize statues de cuivre des apôtres et évangélistes avaient été décrochées, le jeudi 11 avril, pour la première fois depuis la restauration de l'édifice par Eugène Viollet-le-Duc, en 1861. Les sculptures sont donc sauvées et en sécurité. Puis ce lundi 15 avril, les ouvriers s'étaient attaqués à la rénovation de la flèche, recouverte de 250 tonnes de plomb. Tous les éléments devaient être déposés, remplacés et remontés. Il s'agissait de refaire à l'identique les corbeilles, les crochets, les pinacles, les gargouilles et les colonnes. La rénovation de Notre-Dame devait initialement durer une dizaine d'années.

L'enquête sur le feu qui ravageait lundi la cathédrale Notre-Dame de Paris a été ouverte du chef de "destruction involontaire par incendie", a précisé dans la soirée le parquet de Paris. Le brasier, impressionnant, a sans doute causé des dégâts colossaux. Les réactions émues affluent du monde entier mais aussi de plusieurs célébrités. Notre-Dame de Paris, monument emblématique du patrimoine français, avait vu sa construction débuter au Moyen-Age.