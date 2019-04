publié le 15/04/2019 à 22:15

La cathédrale de Paris est ravagée par les flammes ce lundi 15 avril, un spectacle qui attriste les Parisiens qui se sont agglutinés autour mais aussi les Français, les dirigeants étrangers ainsi que de nombreuses personnalités.



400 pompiers sont sur place pour tenter de venir à bout des flammes qui ravagent le monument culturel le plus visité d’Europe avec 13 millions de visiteurs par an. Mais la situation est très critique alors que selon le ministère de l'Intérieur, le sauvetage de l'édifice n'est pas certain.

Zinédine Zidane a réagi au micro de RTL : "Le plus important, c'est qu'il n'y ait pas de victime. Forcément c'est toujours terrible de voir ces choses-là", a déploré l'entraîneur du Real Madrid. Le footballeur Kylian Mbappé, champion du monde français qui évolue au Paris Saint-Germain, a quant à lui fait part de ses "larmes" sur Twitter.

L'acteur Omar Sy, qui a reçu le César du meilleur acteur en 2012 pour sa prestation dans Intouchables a fait part de toute sa tristesse son compte Twitter en publiant 4 photos du monument pris entre les flammes. L'humoriste et acteur Malik Bentalha a quant à lui fait part d'une immense tristesse avec un cœur brisé, sur son compte Instagram.

Le club de football du Paris Saint-Germain , champion de France en titre, a également réagi via son compte Twitter : "Images terribles de la Cathédrale Notre-Dame de Paris, l’un des plus beaux monuments de notre ville, en proie aux flammes. Courage à toutes les personnes mobilisées pour éteindre cet incendie." Son homologue du rugby, le Stade Français Paris a également commenté l'incendie de l'un des monuments les plus visités au monde : "Tiens bon #NotreDame".

Images terribles de la Cathédrale Notre-Dame de Paris, l’un des plus beaux monuments de notre ville, en proie aux flammes. Courage à toutes les personnes mobilisées pour éteindre cet incendie. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 15 avril 2019

La journaliste et ex-femme de Dominique Strauss-Kahn, Anne Sinclair, rend quant à elle hommage à Victor Hugo, auteur de Notre-Dame de Paris : "Hugo pleure et nous aussi"

Hugo pleure et nous aussi pic.twitter.com/NCX7omQAJB — Anne Sinclair (@anne_sinclair) 15 avril 2019