publié le 15/04/2019 à 21:08

Impuissant face au drame. Alors qu'un violent incendie continue de ravager la cathédrale de Notre-Dame de Paris, Stéphane Bern fait part de son émotion au micro de RTL. " Les larmes me montent aux yeux en voyant ce spectacle affligeant", a commenté le journaliste, chargé de la mission "patrimoine en péril".



"On ne pensait pas, de notre vivant, voir ces images de Notre-Dame de Paris", s'est-il désolé. "Cette charpente est intacte depuis le début du XIIIe siècle, et elle part en fumée… Je ne crois pas qu’on prenne encore la mesure de la gravité de ce que ça représente pour la France. C’est un symbole dans le monde entier, c’est 14 millions de visiteurs, mais par-delà, c’est l’âme même, le cœur de Paris et de la France qui est touchée aujourd’hui".



Stéphane Bern rappelle que la cathédrale, construite entre 1163 et 1345, abrite également de nombreuses richesses. "Il faut savoir que Notre-Dame de Paris est aussi un conservatoire de tous ces trésors que sont les vitraux, les joyaux, les sculptures… Tout ça est en train de disparaître. La flèche s’est effondrée, vous vous rendez compte ! Il n’y a pas de mot. Pardon, mais il n’y a pas de mot pour décrire ce qu’on est en train de vivre".

L'animateur s'est vu confier par Emmanuel Macron une mission consistant à sauvegarder le patrimoine français. Il a notamment lancé en 2018 le Loto du patrimoine, qui a permis de récolter 22 millions d'euros destinés aux monuments en péril.