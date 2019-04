Emmanuel Macron annule sa conférence de presse, initialement prévue mercredi

et AFP

publié le 16/04/2019 à 14:00

Une sortie du grand débat reportée. Face à la gravité de l'incendie de Notre-Dame de Paris, Emmanuel Macron ne prendra pas la parole face aux journalistes. Le président de la République devait effectuer une première allocution télévisée afin d'annoncer des mesures concrètes pour calmer la crise des "gilets jaunes".



Finalement, ni l'allocution télévisée, ni la conférence de presse n'auront lieu. Le président de la République s'exprimera "en temps voulu" sur la fin du grand débat car "il faut respecter un temps de recueillement et avoir la responsabilité qui s'impose dans ce moment de grande émotion nationale" après l'incendie de Notre-Dame, a indiqué ce mardi 16 avril l'Élysée.

Le Conseil des ministres sera "entièrement consacré" aux suites de l'incendie de la cathédrale qui avait conduit au report de l'allocution du chef de l'État prévue lundi soir. "Le président a reçu de nombreux appels nationaux et internationaux ce matin", notamment du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, du président américain Donald Trump et de la chancelière allemande Angela Merkel, et "s'entretiendra également avec le Pape François dans l'après-midi", a précisé la présidence française.