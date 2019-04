publié le 16/04/2019 à 10:20

Au lendemain de l'incendie qui a ravagé Notre-Dame de Paris dans la soirée du 15 avril 2019, l'émotion est toujours aussi forte. Mais, après le choc, la mobilisation se poursuit autour de la reconstruction de la cathédrale.



La famille Pinault a ainsi annoncé qu'elle va débloquer 100 millions d'euros pour aider à la reconstruction. "Il faut être à la hauteur du défi qui nous est posé aujourd'hui. J'ai voulu réagir de façon importante, dans la mesure des moyens dont je dispose et ça doit être aussi une oeuvre collective. On va s'unir pour cette oeuvre commune et on la rebâtira cette cathédrale", explique François-Henri Pinault au micro de RTL.

Devant les images de la cathédrale en flammes, François-Henri Pinault précise qu'il ne pensait pas ressentir cela. "Je me suis senti touché au plus profond de moi. C'est quelque chose de très intime, quelque chose que je partageais avec tous ces gens que je voyais à la télévision. C'est indescriptible à dire, mais on ne peut pas ne pas être touché quand on est français".