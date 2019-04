Incendie à Notre-Dame de Paris : le point sur l'enquête

publié le 16/04/2019 à 04:08

Les pompiers étaient toujours à l'oeuvre dans la nuit du 15 au 16 avril pour tenter de maîtriser le terrible incendie qui a détruit une partie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Le sinistre, qui s'est déclaré aux alentours de 18h50, a ravagé le toit de l'édifice et sa flèche, l'un des symboles de la capitale.



Les causes de ce drame restent pour le moment inconnues mais une enquête a d'ores et déjà été ouverte pour "destruction involontaire par incendie", a précisé le parquet dans la soirée. La piste d'un départ de feu accidentel depuis le chantier en cours sur le toit de la cathédrale "retient l'attention des enquêteurs en l'état des investigations", a précisé une source proche du dossier. L'enquête a été confiée à la Direction régionale de la police judiciaire (DPRJ), le plus grand service de police judiciaire de la capitale.

Et elle s'est tout de suite mise au travail. En effet, au coeur de la nuit, les enquêteurs ont commencé à recueillir les témoignages des personnes qui travaillaient sur le chantier. Si le feu a pris dans les combles de l'édifice, il semble être parti au niveau d'échafaudages installés sur le toit pour les besoins du chantier, démarré en juillet 2018.

Ce que le porte-parole du monument certifie, c'est qu'à l'heure du déclenchement de l'alarme incendie (18h30), tous les ouvriers avaient quitté le chantier. Plus d'une dizaine d'entreprises interviennent sous la responsabilité d'un architecte des monuments historiques et de l'État, propriétaire de la cathédrale. Des acteurs qui vont tous être longuement interrogés pour tenter de déterminer si une erreur humaine peut-être à l'origine de cette tragédie.