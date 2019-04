Incendie à Notre-Dame de Paris : les pompiers salués en héros

publié le 16/04/2019 à 00:12

Grâce à leur travail, la structure de Notre-Dame de Paris a pu être "sauvée et préservée dans sa globalité". Toute la soirée du lundi 15 avril, plus de 400 pompiers tentent de maîtriser le violent incendie qui s'est déclaré dans l'édifice en fin d'après-midi dans la capitale.



"Ce soir les pompiers se battent, héroïques, contre le feu, pour préserver ce qui peut l'être", avait écrit quelques minutes plus tôt le Premier ministre Édouard Philippe sur Twitter. Emmanuel Macron, également sur place, a souhaité "leur dire le remerciement de la nation toute entière".

Deux hommages parmi des centaines adressés aux soldats du feu, qui continuent de lutter contre les flammes. La maire de Paris, Anne Hidalgo, a de son côté salué "le travail incroyable" des pompiers mobilisés, tandis que la sénatrice des Bouches-du-Rhône Samia Ghali leur a exprimé "son soutien total". "Je pense en cet instant à nos pompiers, à l'effort surhumain qu'ils font pour tenter de sauver ce qui peut l'être de bien commun. Ils méritent notre hommage et notre admiration", a écrit la sénatrice écologiste Esther Benbassa.

#NotreDame. Je pense en cet instant à nos #pompiers, à l'effort surhumain qu'ils font pour tenter de sauver ce qui peut l'être de bien commun. Ils méritent notre hommage et notre admiration. — Esther Benbassa (@EstherBenbassa) 15 avril 2019

Les encouragements de leurs collègues de tout le pays

Les sapeurs-pompiers de Paris ont également pu compter sur le soutien de leurs collègues partout en France. "Courage à nos collègues de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris qui luttent contre l'incendie qui ravage Notre-Dame", a notamment écrit sur Twitter le Sdis de Haute-Savoie. "Un soutien total aux forces de secours engagées sur Notre-Dame de Paris. Que les pompiers de Paris soient vigilants face à cet effroyable incendie. Nous sommes sous le choc mais les pompiers sont déterminés et plus que jamais mobilisés", a assuré Grégory Allione, le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France.

Journalistes et animateurs de télévision ont également souhaité avoir un mot pour ceux qui ont réussi à limiter les dégâts. "De tout coeur avec les pompiers qui essaient de maîtriser cet incendie, quelle tristesse", a déclaré l'animatrice de M6 Cristina Cordula. "Bravo et merci aux pompiers de Paris qui ont tout fait pour sauver Notre-Dame. Respect à vous", a ajouté Élise Lucet.



#NotreDame De tout cœur avec les pompiers qui essaient de maîtriser cet incendie !

Quelle tristesse ¿

.#incendie #pompiersdeparis pic.twitter.com/npL4r00fcx — Cristina Cordula (@cristinacordula) 15 avril 2019

D'autres internautes, moins connus, ont eux aussi tenu à saluer l'action des pompiers. "Un immense bravo à ces hommes pour leur courage et leur dévouement", a par exemple tweeté Hugo. "Merci d'être toujours là et respect à vous", ajoute Sylvie. "Tout mon soutien aux formidables pompiers qui agissent encore une fois en héros", conclut Mathilde.

Tout mon soutient aux formidables pompiers qui agissent encore une fois en héros ¿¿ La France est en deuil ce soir mais Notre Dame renaîtra de ses cendres tant elle est majestueuse, unique et puissante ¿¿¿¿¿ #notredameparis #incendie #pompiers #PrayForNotreDame #Parisestmagique — ¿¿ ¿¿¿¿¿¿ mathilde_lebars ¿¿¿¿¿¿ ¿¿ (@MathildeLeBars) 15 avril 2019