publié le 16/04/2019 à 15:30

Les réactions des dirigeants du monde entier se multiplient depuis l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris dans la soirée du 15 avril 2019. La reine Elizabeth II s'est dite "profondément attristée" par l'incendie de Notre-Dame, dans une lettre adressée au président français Emmanuel Macron.



"Le prince Philip et moi-même avons été profondément attristés de voir les images de l'incendie qui a ravagé la cathédrale de Notre-Dame", a écrit la reine, qui est également cheffe de l'Eglise d'Angleterre. "Mes pensées et mes prières accompagnent les fidèles de la cathédrale et de toute la France en cette période difficile", a-t-elle ajouté dans cette missive, diffusée par son service de presse.

Le prince Philip est allé plus loin dans sa propre lettre : "Je ne comprends que trop bien l'importance si particulière de cette cathédrale dans le cœur de la nation française. En dehors de la France, cet édifice est aussi l'un des plus grands exploits architecturaux de la civilisation occidentale. C'est un trésor pour toute l'humanité. Ainsi, assister à sa destruction est une véritable tragédie, une douleur insupportable que nous partageons tous".

La Première ministre Theresa May a adressé ses "pensées à la population française" et "aux services d'urgence qui combattent le terrible incendie de la cathédrale Notre-Dame". Londres est dans la tristesse avec Paris aujourd'hui, et dans l'amitié toujours. #NotreDame", a tweeté le maire de Londres Sadiq Khan.