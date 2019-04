publié le 16/04/2019 à 11:05

"On a tous été saisi par ces images terribles qui nous rappellent tous un moment de notre vie, notre enfance...", a déclaré Antoine Arnault, administrateur et responsable de la communication de LVMH sur RTL. "Vous savez, nous au groupe LVMH on se sent, en étant les garants de toutes ces grandes maisons françaises, dépositaires d'une partie du patrimoine français. Quand on voit cette cathédrale brûler, on se dit qu'un geste fort est nécessaire", ajoute-t-il.



Mardi 16 avril, le groupe de luxe et la famille Arnault ont annoncé un don de 200 millions d'euros au fonds dédié à la reconstruction de Notre-Dame, après le gigantesque incendie qui a ravagé la cathédrale la veille.

"La famille Arnault et le groupe LVMH, solidaires de cette tragédie nationale, s'associent à la reconstruction de cette extraordinaire cathédrale, symbole de la France, de son patrimoine et de son unité", ont-ils indiqué dans un communiqué.

Pendant la reconstruction, il faudra sans doute recouvrir Notre-Dame Antoine Arnault





Le numéro un mondial du luxe et la famille de Bernard Arnault - première fortune de France - "feront un don d'une somme globale de 200 millions d'euros au fonds dédié à la reconstruction de cette oeuvre architecturale, qui fait partie de l'Histoire de France".

LVMH indique également "mettre à la disposition de l'État et des instances concernées toutes ses équipes, créatives, architecturales, financières, pour aider au long travail de reconstruction d'une part, et de collecte de fonds d'autre part, qui s'annonce".



"Dans le groupe nous avons tout un tas d'experts sur de nombreux domaines, créatifs, architecturaux, des experts de l'art et de la culture..., expliquait le fils de Bernard Arnault sur RTL. On pense que pendant cette longue période de reconstruction ils pourront faire appel à ces personnes qui seront mis à disposition de l'État ou de Notre-Dame. Pendant la reconstruction, il faudra sans doute recouvrir Notre-Dame. Des architectes de notre groupe pourrait avoir des idées pour envelopper la cathédrale de façon esthétique... Tout ça est encore à déterminer, il est trop tôt pour le dire, mais on souhaitait dire que ces personnes étaient à disposition."



Le groupe, fort de quelque 70 marques - Louis Vuitton, Christian Dior, Fendi, Sephora, Dom Perignon ou encore Hennessy - a réalisé en 2018 un exercice record avec des ventes atteignant 46,8 milliards d'euros.

100 millions de la famille Pinault

De son côté, la famille d'industriels français Pinault, qui préside le groupe de luxe Kering, avait annoncé débloquer 100 millions d'euros pour la reconstruction de la cathédrale via sa société d'investissement Artemis."Cette tragédie frappe tous les Français et bien au-delà tous ceux qui sont attachés aux valeurs spirituelles. Face à un tel drame, chacun souhaite redonner vie au plus vite à ce joyau de notre patrimoine", a souligné François-Henri Pinault.



"Il faut être à la hauteur du défi qui nous est posé aujourd'hui. J'ai voulu réagir de façon importante, dans la mesure des moyens dont je dispose et ça doit être aussi une oeuvre collective. On va s'unir pour cette oeuvre commune et on la rebâtira cette cathédrale", expliquait François-Henri Pinault au micro de RTL.



Devant les images de la cathédrale en flammes, le chef d'entreprise précisait qu'il ne pensait pas ressentir cela. "Je me suis senti touché au plus profond de moi. C'est quelque chose de très intime, quelque chose que je partageais avec tous ces gens que je voyais à la télévision. C'est indescriptible à dire, mais on ne peut pas ne pas être touché quand on est français".