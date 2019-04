publié le 16/04/2019 à 16:29

Un monument emblématique. En partie détruite par un violent incendie qui a débuté le lundi 15 avril en début de soirée, la cathédrale Notre-Dame de Paris a suscité une grande émotion. Des messages de soutien ont afflué du monde entier. Car ce chef-d'oeuvre de l'architecture gothique a une renommée internationale. Étape incontournable pour les touristes qui séjournent dans la capitale, il est visité chaque année par 12 à 14 millions de personnes, soit plus de 30.000 visiteurs par jour.



Mais si Notre-Dame de Paris est connue de tous, c'est moins le cas de son histoire, qui a débuté il y a plus de 850 ans. Des centaines d'années marquées par les offices, la guerre, la Révolution, mais aussi plusieurs faits plus insolites. Voici sept anecdotes que vous ignorez peut-être sur Notre-Dame de Paris.

Le point zéro des routes de France

Le point kilométrique 0 des routes quittant Paris se trouve sur le parvis, devant la cathédrale. Matérialisé par une rose des vents gravée au sol, il sert de référence pour calculer les distances entre la capitale et les autres villes françaises.

Une forêt sous le toit

Dévastée par le violent incendie, la charpente de Notre-Dame était surnommée "la forêt" car elle était entièrement construite en poutres de chêne, chacune provenant d'un arbre différent. Il aurait fallu 1.300 chênes pour la réaliser. Le Groupe Charlois, premier producteur français de bois de chêne, s'est engagé le lundi 15 avril à donner du bois pour la reconstruction, mais juge qu'il "n'y a pas en France des stocks de bois déjà sciés disponibles pour un tel chantier".

Plus visitée que la Tour Eiffel

La cathédrale Notre-Dame accueille quelque 13 millions de visiteurs par an, soit deux fois plus que la Dame de fer et ses 6 millions de visiteurs. Elle est le monument le plus visité de France, et même d'Europe. Cela peut s'expliquer par sa gratuité et par le nombre important de croyants qui s'y rendent chaque année.

A l'origine d'une expression française

L'expression "ne pas attendre 107 ans", qui désigne une attente très longue, serait une référence au nombre d'années nécessaires pour construire la cathédrale Notre-Dame, entamée en 1163. Si les spécialistes se contredisent sur la date de fin, tous s'accordent pour dire que le chantier fût extrêmement long.

Victor Hugo aurait permis d'éviter sa destruction

Pendant la Révolution française, la cathédrale a été victime de nombreux pillages et actes de vandalisme. Elle a été restaurée pour le sacre de Napoléon, en 1804, puis à nouveau saccagée quelques années plus tard. C'est pour sauver le monument, fort dégradé, que l'écrivain indigné a entrepris, en 1831, l'écriture de son célèbre ouvrage "Notre-Dame de Paris". La publication du livre a attiré l'attention générale sur l'état "inadmissible" du monument.

Un nom en référence à la Vierge Marie

"Notre-Dame" est le nom sous lequel les catholiques désignent Marie, la mère de Jésus-Christ, et les Églises et cathédrales qui lui sont consacrées.

Refuge de la couronne du Christ

La plus précieuse relique conservée à Notre-Dame est la Sainte Couronne, posée, selon la croyance des catholiques, sur la tête de Jésus peu avant sa crucifixion. Elle a été sauvée de l'incendie.