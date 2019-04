États-Unis : les églises afro-américaines du Sud ravagées par des incendies

publié le 10/04/2019 à 08:10

Une série d’incendies sévit dans des églises du Sud des États-Unis. En l'espace de dix jours, trois lieux de culte ont totalement brûlé autour de Lafayette, en Louisiane. À tel point que des religieux et des fidèles ont décidé désormais de dormir dans les églises pour être présent en cas de début d’incendie.



Pour l'instant, les enquêteurs sont prudents, et cherchent des preuves pour établir s’il y a un lien entre les trois. Ce qui va prendre du temps. Ils se contentent de dire que ce sont des incendies probablement volontaires et suspects, évitent de tirer des conclusions hâtives. Mais un fait n’échappe à personne dans cet état du sud : ces églises sont fréquentées principalement par des fidèles noirs.

Les habitants locaux pensent qu'il s'agit d'attaques non seulement christianophobes, mais également racistes. La grande organisation de la communauté noire parle quant à elle de "terrorisme". Elle estime que ce n'est autre que "le reflet de la rhétorique raciste et des tensions qui s’étendent dans le pays".

Les lieux de culte afro-américains fréquemment ciblés

Ce qui interpelle beaucoup d’Américains, c'est que ces actes n'ont rien de nouveau. Les lieux de culte fréquentés par les Noirs ont souvent été des cibles lors de la ségrégation. En particulier dans les états du sud, qui ont perdu la guerre de Sécession il y a 150 ans - il faut toujours avoir en tête que c’est la question de l’esclavage qui a fracturé le pays entre le nord et le sud, qui a déclenché ce qu’on appelle ici la "guerre civile".



C’est d’ailleurs aussi dans ces mêmes états que les Noirs ont du se battre, jusque dans les années 50 et 60, pour leurs droits civiques. De nombreuses attaques contre les églises avaient alors eu lieu. Tous les élèves américains apprennent à l’école l’histoire de quatre petites filles noires, tuées en 1963 dans une église de l’Alabama par une bombe du Ku Klux Klan. En 2015, après une fusillade qui avait fait 9 morts dans une église noire de Caroline du Sud, il y a eu une série d’incendies dans plusieurs lieux de cultes afro-américains.

Les "crimes de haine" en hausse depuis 2016

Et le contexte politique est très lourd. Des démocrates candidats à la Maison Blanche accusent le président Trump d’encourager, explicitement ou implicitement, ceux qu’on appelle les "suprématistes blancs" qui commettent des "crimes de haine". C’est le terme juridique utilisé pour désigner toutes les attaques racistes et religieuses. Selon le FBI, le nombre de crimes de haine a augmenté de 17% en 2017 par rapport à 2016.