Des cris de stupeur et des pleurs se sont élevés sur le parvis de Notre-Dame de Paris, lorsque la flèche de la cathédrale, s'est effondrée, au milieu des flammes qui ravageaient la charpente en bois.



La cathédrale est victime d'un important incendie, depuis 18h50 ce lundi 15 avril. Le sentiment de perte est infini face aux flammes qui dévorent le bâtiment gothique aux impressionnantes gargouilles, dont la construction a commencé au Moyen-Âge, à la fin du XIIè siècle - en l'état actuel des connaissances, la date retenue pour le début des travaux est 1163 - pour s'étaler durant deux siècles jusqu'en 1345.

Selon les dernières informations, les pompiers indiquent que la structure de la cathédrale "est sauvée et préservée dans sa globalité". Une enquête est ouverte pour "destruction involontaire par incendie". Plus de trois heures, après le début de l'incendie, les flammes restent encore difficiles à maîtriser, pourquoi ?

Larguer de l'eau, une option inenvisageable

Donald Trump s'est interrogé sur Twitter : "Peut-être faudrait-il utiliser des bombardiers d'eau pour éteindre l'incendie". Cependant, cette hypothèse est loin d'être réalisable. Larguer de l'eau sur Notre-Dame de Paris pour éteindre les flammes n'est pas une option, a indiqué la Direction générale de la Sécurité civile, car cela pourrait détruire le bâtiment en proie à un violent incendie.



La Sécurité civile a indiqué sur Twitter que "le largage d'eau par avion sur ce type d'édifice pourrait en effet entraîner l'effondrement de l'intégralité de la structure". Et d'ajouter dans un message suivant : "Hélicoptère ou avion, le poids de l'eau et l'intensité du largage à basse altitude pourraient en effet fragiliser la structure de Notre-Dame et entraîner des dommages collatéraux sur les immeubles aux alentours".



C'est un "feu difficile", ont indiqué les pompiers à l'AFP. Environ 400 d'entre eux sont mobilisés autour de l'édifice, selon le ministère de l'Intérieur sur Twitter.

Sur place, les secours tentent donc d'éteindre le feu à coup de lances à eau puissantes, juchés sur des bras articulés à plusieurs dizaines de mètres de hauteur, selon les images de l'AFP. Le feu, qui se propage extrêmement rapidement, a pris dans les combles de la cathédrale, ont indiqué les pompiers. Il semble être parti d'échafaudages installés sur le toit de l'édifice, construite entre le XIIe et le XIVe siècle, selon les pompiers.

Une charpente en bois

Autre difficulté : la charpente en bois. Non visible par les visiteurs, la charpente de la cathédrale Notre-Dame de Paris était un joyau de l'architecture médiévale constitué de poutres vieilles pour les plus anciennes de huit siècles.



Comme le souligne le site internet de la cathédrale, la charpente de Notre-Dame est l'une des charpentes les plus anciennes de la ville. Elle est surnommée la "forêt" en raison de son enchevêtrement de poutres en bois de chêne, chacune taillée dans un arbre différent. Elle présente des dimensions impressionnantes, même pour un bâtiment contemporain : plus de 100 mètres de longueur, 13 mètres de largeur dans la nef, 40 mètres dans le transept et 10 mètres de hauteur.



La charpente d'origine, datant de 1160-1170, a disparu mais certains de ses éléments ont été réutilisés lorsqu'elle a été remplacée par une nouvelle structure en 1220, à la suite d'un incendie ou de travaux d'agrandissement. Dans la nef, elle a été installée entre 1220 et 1240.