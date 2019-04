Incendie à Notre-Dame : les cagnottes se multiplient pour la reconstruction

publié le 16/04/2019 à 14:20

Les appels à la générosité se sont multipliés ce mardi 16 avril au matin, au lendemain d'un incendie qui a détruit en partie Notre-Dame de Paris. La famille Pinault a dores et déjà annoncé qu'elle débloquait 100 millions d'euros pour aider à la reconstruction de l'édifice, la famille Arnault et le groupe LVMH font un don de 200 millions d'euros.



La mairie de Paris débloque également 50 millions d'euros, et la région Île-de-France 10 millions d'euros. Plusieurs grandes entreprises ont elles aussi annoncé leur contribution à l'image de Total qui a annoncé qu'elle allait donner 100 millions d'euros pour reconstruire la cathédrale. Mais comment pouvez-vous participer, à votre échelle, à la restauration de la cathédrale ?

Plusieurs cagnottes ont été mises en place. Mais attention, certaines sont fausses. Pour vous, RTL.fr fait le point sur les cagnottes auxquelles vous pouvez vous fier.

Notre-Dame de Paris en chiffre Crédit : RTL

La collecte de la Fondation du Patrimoine

La Fondation du patrimoine est un organisme privé qui a pour but de sauvegarder et valoriser le patrimoine de proximité. À partir de ce mardi, la fondation lance une "collecte nationale". "Pour répondre à de multiples demandes, la Fondation du patrimoine a décidé de lancer une collecte nationale pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris", peut-on lire dans un communiqué.



Cette cagnotte est accessible sur le site www.fondation-patrimoine.org. Face à l'afflux de visiteurs, il est toutefois possible que vous ayez du mal à accéder à cette page. Dans ce cas, veuillez consulter https://don.fondation-patrimoine.org/SauvonsNotreDame/.



La fondation a annoncé qu'aucun frais ne serait prélevé. Bertrand de Feydeau, le vice-président de cet organisme, a annoncé sur RTL qu'à la mi-journée, 11,5 millions d'euros ont été collectés. Tous les dons seront versés au chantier de reconstruction de la cathédrale.

Ensemble, sauvons #NotreDameDeParis ! Devenez mécène et participez à la reconstruction de la cathédrale.

Faites vos dons sur ¿ https://t.co/M6x5tOvavY

Tous les dons reçus seront intégralement versés pour la Cathédrale Notre-Dame. pic.twitter.com/qsNOjOXVvz — Fondation du patrimoine (@fond_patrimoine) April 16, 2019

Cagnotte Leetchi certifiée

Des cagnottes Leetchi ont également vu le jour, "spontanément", écrit la plateforme sur Twitter. Là, il faut faire le tri. De manière générale, il vaut mieux ne pas donner aux cagnottes qui ne sont pas certifiées par la plateforme. Leetchi a précisé que ses équipes étaient mobilisées pour "procéder à la vérification" de ces collectes.



La plus populaire récolte plus de 20.000 euros mardi 16 avril à midi. Celui qui a lancé cette cagnotte a été contacté par les équipes de Leetchi, "afin de garantir le bon versement des fonds, en parfaite transparence, au recteur de la cathédrale Notre-Dame de Paris et au diocèse", peut-on lire en commentaire.



Leetchi a garanti qu'aucun frais ne serait prélevé sur cette cagnotte, comme sur toutes celles qui ont été certifiées par le site.

Bonjour à toutes et à tous. Merci à tous ceux qui se sont mobilisés dès le début de l'incendie de #NotreDame. Leetchi s'engage à ne prélever aucun frais sur la cagnotte (https://t.co/zLBZiIA3Vp) ainsi que sur l'ensemble des cagnottes Notre-Dame certifiées ¿¿ — Leetchi ¿¿¿¿ (@Leetchiweb) April 16, 2019

La souscription nationale

Emmanuel Macron s'est rendu sur le parvis de Notre-Dame de Paris lundi 15 avril dans la soirée. Assurant que "nous rebâtirons" la cathédrale, le chef de l'État a annoncé qu'une souscription nationale serait mise en place, "bien au-delà de nos frontières", dès mardi 16 avril.



"Nous ferons appel aux plus grands talents [pour la reconstruction du bâtiment], qui viendront y contribuer", assuré le président. Avant cette annonce, plusieurs membres de la classe politique réclamaient la mise en place de cette souscription nationale, afin d'aider à la réparation de l'édifice. Ce samedi 20 avril, un grand concert sera également retransmis sur France 2 avec appel aux dons.