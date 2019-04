publié le 16/04/2019 à 14:52

Après la famille Pinault, LVMH, Total et Bouygues, la famille Bettencourt. Selon nos informations, l'entreprise L'Oréal, la Fondation Bettencourt et Françoise Bettencourt-Meyers à titre personnel vont collectivement faire un don de 200 millions d’euros pour la restauration de Notre-Dame de Paris.



Il s'agit pour l'heure du don le plus important pour reconstruire la cathédrale dévastée lundi 14 avril par un violent incendie, avec celui du groupe LVMH et de la famille Arnault. LVMH a en outre proposé de mettre à disposition ses "équipes créatives, architecturales, financières" pour aider au travail de reconstruction et de collecte de fonds.

De leur côté la famille d'industriels Pinault (Kering) et le géant pétrolier Total ont annoncé débloquer 100 millions d'euros chacun. Au total, les grandes fortunes et entreprises de France ont annoncé quelque 600 millions de promesses de dons qui s'ajouteront aux nombreuses cagnottes lancées et au 50 millions d'euros prévus par la Ville de Paris.

Notre-Dame de Paris en chiffre Crédit : RTL