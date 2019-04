publié le 15/04/2019 à 19:09

Un incendie important est en cours, avec de très nombreux moyens engagés, ce lundi 15 avril à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Le sinistre est "potentiellement lié" aux travaux de rénovation de l'édifice, selon les pompiers.



Selon le correspondant de RTL sur place, les flammes sont de plus en plus hautes et les dégâts sont impressionnants, notamment au niveau de la toiture. Le sinistre, dont la gravité reste encore à déterminer, a pris dans les combles de la cathédrale, monument historique le plus visité d'Europe, ont indiqué les pompiers. Selon le porte-parole de Notre-Dame, l'incendie se serait déclaré aux alentours de 18h50.

Sous les yeux médusés des riverains et nombreux touristes rassemblés à proximité, la flèche de la cathédrale s'est effondrée sur elle-même tandis que la toiture continuait d'être ravagée par les flammes. Emmanuel Macron et Édouard Philippe sont attendus sur place. Les témoignages émus de dirigeants étrangers se multiplient.

22h53 - La structure de Notre-Dame "est sauvée et préservée dans sa globalité", font savoir les pompiers de Paris.



22h48 - La couronne d'épines et la tunique de Saint-Louis ont été sauvées fait savoir le recteur de la cathédrale.

22h42 - Kylian Mbappé, le jeune joueur du PSG, a fait part de ses "larmes" sur Twitter.



22h35 - Jean-Jacques Aillagon, ancien ministre de la culture qui s'exprimait sur RTL, voit dans cet incendie "un désastre" et "une catastrophe patrimoniale majeure". "Les périodes de travaux sont des périodes de toute première fragilité pour ces monuments", précise celui-qui a dirigé jusqu’en 2011 le domaine de Versailles.





22h21 - Les pompiers ont envoyé des drones survoler le monument. Les images de survol de la cathédrale sont terrifiantes. Un robot est également entré à l'intérieur.

Un drone a survolé Notre-Dame de Paris, ravagée par le feu



22h16 - Une "collecte nationale" sera lancée mardi à partir de midi par la Fondation du Patrimoine.



22h13 - "Notre-Dame en feu, Paris en larmes". François Fillon, ancien Premier ministre a réagi sur Twitter au drame patrimonial qui se joue ce soir.

Notre-Dame en feu, Paris en larmes. Notre Histoire se confond avec ses murs et le son de son bourdon. Nous l'avons tant aimée. Nous la reconstruirons. — François Fillon (@FrancoisFillon) 15 avril 2019

22h09 - La Première ministre britannique Theresa May dit avoir "une pensée pour le peuple de France et les services d'urgence" qui combattent l'incendie ce soir.

My thoughts are with the people of France tonight and with the emergency services who are fighting the terrible blaze at Notre-Dame cathedral. — Theresa May (@theresa_may) 15 avril 2019

22h02 - L'île de la Cité, où se situe la cathédrale, a été en partie évacuée, indique la ville de Paris.

Incendie Notre Dame de Paris : Tous les axes de l’île de la Cité sont fermés. La Ville de Paris a ouvert la Halle des Blancs Manteaux pour les riverains de l’Ile. — Paris (@Paris) 15 avril 2019

21h49 - Le Premier ministre Edouard Philippe, qui se trouve sur place, a exprimé sur Twitter une "tristesse au-delà des mots".

Notre tristesse est au-delà des mots mais nous sommes encore dans le combat. Ce soir les pompiers se battent, héroïques, contre le feu, pour préserver ce qui peut l'être. #NotreDame — Edouard Philippe (@EPhilippePM) 15 avril 2019

21h42 - Alors que les flammes ravagent toujours la cathédrale, certains membres des secours sont alarmistes et indiquent à l'AFP : "On n'est pas sûr de pouvoir enrayer la propagation" du feu. Le sinistre n'est pas maîtrisé pour le moment et l'heure qui vient est déterminante, a par ailleurs précisé Laurent Nuñez, le secrétaire d'État au ministère de l'Intérieur qui indique que "le sauvetage de Notre-Dame "n'est pas acquis".



21h40 - Le Vatican fait part de son "incrédulité" et de sa "tristesse".



21h35 - Emmanuel Macron accompagné de sa femme Brigitte, mais aussi Édouard Philippe, Franck Riester et Anne Hidalgo sont sur place.



21h30 - Dalil Boubakeur témoigne de "sa grande compassion aux catholiques de Paris et du monde entier" sur RTL.



21h05 - Larguer de l'eau sur Notre-Dame de Paris pour éteindre les flammes n'est pas une option, a indiqué lundi soir la Direction générale de la Sécurité civile, car cela pourrait détruire le bâtiment en proie à un violent incendie.



20h59 - Selon nos informations, Emmanuel Macron était en train d'enregistrer son allocution prévue ce soir lorsqu'il a été averti de l'incendie en cours à Notre-Dame de Paris.



20h58 - Emmanuel Macron est sur place. 400 pompiers sont mobilisés et 18 lances à incendies pour tenter de contenir les flammes qui continuent de ravager la cathédrale.



20h48 - Les témoignages de solidarité se multiplient dans le monde. Donald Trump et Angela Merkel notamment ont exprimé leur émotion.



20h40 - "Nous assistons impuissant à ce monstrueux incendie", déclare Jack Lang sur RTL. L'ancien ministre de la Culture se trouve sur la terrasse de l'Institut du Monde Arabe.



20h30 - Les témoignages affluent sur les réseaux sociaux. Les internautes sont nombreux à partager d'impressionnantes images de l'incendie, toujours en cours à Notre-Dame.

Je suis si triste de voir un monument tel que #NotreDame dans cet état. Des siècles d’histoire ravagés par les flammes... pic.twitter.com/HB322uSky0 — Elaira (@elaira_angel) 15 avril 2019

20h26 - "Je voudrais au nom de la ville dire combien c'est une épreuve pour Paris", a déclaré Anne Hidalgo.



20h17 - Donald Trump appelle à "agir vite" sur Twitter

So horrible to watch the massive fire at Notre Dame Cathedral in Paris. Perhaps flying water tankers could be used to put it out. Must act quickly! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 avril 2019

20h15 - Sur RTL, Séphane Bern déclare : "Les larmes nous montent aux yeux. On ne pensait pas de notre vivant voir cela. Cette charpente est intacte depuis le début du XIIIème siècle, elle part en fumée. C'est l'âme de la nation française qui disparaît. Je ne pense pas que l'on prenne conscience encore de ce qui est en train de se passer".



20h14 - Le ministère de l'Intérieur a aussi partagé un message de soutien aux pompiers, sur les réseaux sociaux.

Soutien et admiration pour les forces de #secours et de #sécurité totalement mobilisées pour éteindre, dans des conditions très difficiles, l'incendie de #NotreDame #Paris pic.twitter.com/PDOUamoNfe — Ministère de l'Intérieur (@Place_Beauvau) 15 avril 2019

20h10 - Emmanuel Macron vient de s'exprimer sur Twitter

Notre-Dame de Paris en proie aux flammes. Émotion de toute une nation. Pensée pour tous les catholiques et pour tous les Français. Comme tous nos compatriotes, je suis triste ce soir de voir brûler cette part de nous. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 15 avril 2019

20h07 - Selon Alain Duhamel, le chef de l'État a bien fait de reporter son allocution. "C'est normal qu'il se rende sur place. Notre-Dame est internationalement, l'un des trois ou quatre monuments au monde les plus célèbres", ajoute-t-il.



19h59 - La flèche de la cathédral vient de s'effondrer sur elle-même, a annoncé l'adjoint à la maire de Paris



19h50 - Emmanuel Macron, qui devait s'exprimer lundi 15 avril à 20h, a annulé son intervention très attendue. Le président se rend sur place. Le chef de l'État devait annoncer les mesures prises pour répondre à la crise des "gilets jaunes". La présidence n'a pas précisé quand cette intervention aurait lieu.



19h45 - Toute la cathédrale, l'un des monuments les plus visités de la capitale, a été évacuée pour laisser les secours opérer. Cet incendie intervient au premier jour des célébrations de la Semaine sainte qui mène à Pâques, principale fête chrétienne. Environ 13 millions de touristes visitent le bâtiment chaque année.



La maire de Paris évoque sur Twitter un "terrible incendie" et demande aux riverains de s'éloigner. L'incendie a surpris de nombreux touristes qui se trouvaient dans le quartier.

Un terrible incendie est en cours à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Les @PompiersParis sont en train de tenter de maîtriser les flammes. Nous sommes mobilisés sur place en lien étroit avec le @dioceseParis. J'invite chacune et chacun à respecter le périmètre de sécurité. pic.twitter.com/9X0tGtlgba — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 15 avril 2019

Le feu s’étend à toute la toiture #NotreDamedeParis pic.twitter.com/42wcwKJ3na — Thomas Vampouille (@tomvampouille) 15 avril 2019

De tout cœur avec @notredameparis je ne pensais pas voir cela un jour @bernstephane pic.twitter.com/331RX0smys — Emmanuel Egretier (@eegretier) 15 avril 2019