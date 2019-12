Regardez RTL en direct et en vidéo

et Cassandre Jeannin

publié le 05/12/2019 à 05:30

Faut-il s'attendre à un jeudi noir sur l'ensemble du territoire ? Une grève générale est organisée ce 5 décembre pour protester contre le projet de réforme des retraites voulu par le gouvernement.

De nombreux corps de métiers sont appelés à la mobilisation : cheminots, enseignants, étudiants, policiers, avocats, ou encore personnel soignant. Des cortèges sont d'ailleurs prévus dans toute la France.

Cette grève se traduit par un grand nombre d'écoles fermées mais aussi d'importantes perturbations dans les transports. Onze lignes de métro sont fermées sur le réseau RATP, plus de 90% des trains de la SNCF sont supprimés et des centaines de vols sont annulés chez Air France et EasyJet.

Les syndicats opposés au futur "système universel" de retraites, censé remplacer les 42 régimes existants, vont-ils "rejouer 95" et ses trois semaines de grèves contre la réforme des régimes spéciaux ?

Les dernières infos sur la grève :

06h12 - Seul 10% du trafic des trains sera assuré jeudi 5 décembre, a annoncé la porte-parole de la SNCF Agnès Ogier. 3% des TER, 10% de TGV et de Transiliens circuleront en priorité pendant les heures de pointe.



05h59 - Transports, hôpitaux, écoles... La journée s'annonce compliquée pour les Français. Près de 250 cortèges sont organisés composés de syndicats, partis d'opposition et "gilets jaunes".



05h30 - Bonjour à tous et bienvenue sur notre direct. Difficultés dans les transports, manifestations... Retrouvez ici toutes les informations sur cette première journée de mobilisation.