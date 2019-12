publié le 04/12/2019 à 14:01

Quelle sera l'étendue de la mobilisation le 5 décembre ? Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner annonce que 245 manifestations ont été déclarées dans toute la France. Plusieurs milliers de policiers et gendarmes sont mobilisés car la sécurité des manifestants est aussi un enjeu crucial.

Entre 7.000 et 8.000 policiers et CRS mobilisés, un niveau équivalent à ce que le gouvernement avait prévu il y a un an, au plus haut des manifestations des "Gilets Jaunes". Au-delà du cortège traditionnel, place Beauvau redoute l'émergence des Black Blocs : quelques milliers sur toute la France, quelques centaines à Paris, selon Christophe Castaner.

Le préfet de police doit d'ailleurs détailler cet après-midi le dispositif de sécurité qu'il mettra en place demain. Mais d'ores et déjà, les commerces qui se trouvent le long des 5 km du cortège seront fermés. Le préfet a pris des arrêtés d'interdiction de manifester sur les Champs-Élysées, Matignon et l'Assemblée nationale puisque le risque que des ultras s'emparent de cette journée est bien présent.

À écouter également dans ce journal

Grève - La compagnie aérienne britannique EasyJet a annulé 233 vols en raison de la grève du jeudi 5 décembre.

Finistère - Les corps sans vie de trois personnes, un homme et ses deux enfants, ont été découverts, ce mercredi 4 décembre à Landerneau.

International - Emmanuel Macron, Justin Trudeau, Boris Johnson et Mark Rutte ont été filmés lors d'une réception, à Londres, en train de rire aux dépens du président américain Donald Trump.