Grève du 5 décembre : les commerces à proximité du cortège fermeront à Paris

Des vitrines cassées place de la République, samedi 2 février, après des heurts entre manifestants et policiers

et AFP

publié le 03/12/2019 à 17:41

Éviter les "violences et dégradations". C'était le mot d'ordre de la préfecture de Paris, qui a décidé mardi 3 décembre de fermer les commerces se situant sur le parcours de la manifestation prévue jeudi 5 décembre.

"Les propriétaires ou exploitants des commerces, débits de boissons et restaurants" installés sur les boulevards menant des gares du Nord et de l'Est jusqu'à la place de la Nation, "doivent procéder à leur fermeture jusqu'à la fin de la manifestation intersyndicale", prévue pour 19h, selon l'arrêté de la préfecture.

Ce dispositif avait déjà été mis en place pour la manifestation du 1er mai 2019 qui avait connu, écrit la préfecture, "des violences et dégradations commises par des groupes de casseurs mobiles, déterminés, habitués et intéressés au butin".

La préfecture demande également de fermer "terrasses, contre-terrasses et étalages", qui doivent "être vidés de tout mobilier, équipement et aménagement commercial pouvant servir de projectile ou d'arme par destination".

Les syndicats espèrent mobiliser en masse jeudi contre le projet de réforme des retraites du gouvernement, transports et écoles prévoyant déjà un taux de grévistes très élevé. Plusieurs appels à rejoindre le cortège ont été lancés par des groupes de "gilets jaunes", et des militants radicaux "black bloc" semblent également prêts à manifester en tête de cortège.