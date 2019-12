publié le 05/12/2019 à 10:11

Selon le dernier rapport de l'OCDE, le système actuel des retraites en France est avantageux pour les retraités, comparé aux autres pays, même s'il pèse tout de même sur les dépenses et les revenus des actifs.



La France, est-elle le pays le mieux loti ? Oui, mais la tendance est à la dégradation dans les années qui viennent. Et c'est pour ça que cette réforme des retraites inquiète. Dans tous les sondages effectués ces dernières semaines, les Français comprennent la nécessité d'une réforme.

Le problème, c'est que toutes les réformes vont grignoter des acquis sociaux. Parce qu'il y a un allongement de l'espérance de vie, que les baby-boomers sont à la retraite pour une vingtaine d'années, que l'Etat n'a plus les moyens de supporter seul le financement des retraites. Et le premier enseignement de ce rapport de l'OCDE saute aux yeux : tous les pays développés ont augmenté l'âge de départ à la retraite pour sauvegarder leur système.

En France, on part plus tôt que les autres à la retraite ?

63,3 ans. Cela veut dire qu'on va au-delà de l'âge légal, on a quelque part déjà intégré qu'il fallait travailler un peu plus longtemps. D'ailleurs, les dernières réformes des retraites vont conduire les jeunes générations à partir encore un peu plus tard si elles veulent avoir leurs retraites à taux plein et si elles veulent toucher leurs retraites complémentaires.



Dans les autres pays développés de l'OCDE, on part aujourd'hui à 64 ans en moyenne et même 67 ans chez nos voisins Italiens. Lors de son discours de politique générale, en juin, Edouard Philippe avait dit : "La France est un des rares pays où le niveau de vie des retraités est légèrement supérieur au niveau du reste de la population". C’est vrai, c’est une exception française.



D'abord, on touche en moyenne à la retraite 74% de son salaire antérieur. Le taux baisse d'année en année mais c'est très loin devant les autres pays où la retraite représente en moyenne 58% du dernier salaire. Et on prend nos 25 meilleures années de salaire alors qu'ailleurs, c'est l'ensemble de la carrière qui est pris en compte. Il est tout de même important de préciser qu'il y a aussi des retraités en grande difficulté financière.

Par rapport aux jeunes et aux actifs, les retraités ont plus de pouvoir d'achat ?

C'est ce qu'avait dit Emmanuel Macron, il y a quelques années : "Les pauvres d'aujourd'hui sont souvent moins les retraités que les jeunes", avait-il dit. Le niveau de vie moyen des retraités est, en effet, plus élevé que celui des 25/65 ans. 2090 euros par mois contre 2030 euros en moyenne.



Comment cela s'explique-t-il ? Deux choses : notre système de retraites et l'immobilier. Le système de retraites est redistributif. Il ne dépend pas de l'environnement économique. On l'a vu au cœur de la crise de 2007/2012 : les retraites ont été garanties. Elles ont même continué à progresser alors que la croissance française fléchissait et que le chômage explosait.



Deuxième élément : les seniors à la retraite sont propriétaires de leurs biens dans 3 cas sur 4. Ils sont moins endettés car ils n'ont plus de crédit. C'est aussi pour ça qu'ils sont bien souvent aujourd'hui le soutien financier de leurs enfants ou petits-enfants.