Grève du 5 décembre : peut-on se faire rembourser ses billets d’avion ?

publié le 03/12/2019 à 20:01

La France ne parle que du mouvement social contre la réforme des retraites qui débutera jeudi 5 décembre et pour cause : les grèves massives prévues dans tout l'Hexagone devraient bloquer une partie du pays. Les transports en commun seront fortement affectés par la mobilisation, tout comme le trafic aérien. En cas de vol annulé, quelles solutions pour les passagers ?

Selon le site officiel service-Public.fr, une compagnie aérienne "doit respecter les horaires de ses vols. Ainsi, si votre vol est retardé ou annulé, la compagnie doit vous indemniser." Quelle que soit la compagnie, la même loi s'applique pour protéger les usagers.

Cependant, "en cas de grève de personnels hors de la compagnie, des contrôleurs aériens par exemple, la protection peut être refusée". Le vol étant annulé, "la compagnie doit vous proposer dès que possible un nouveau vol vers la destination finale, dans des conditions comparables (même classe...) et sans paiement supplémentaire."

Possibilité de se faire rembourser

La législation rappelle également que "la compagnie aérienne doit vous donner un document indiquant comment réclamer l'indemnisation. Cette indemnité vous est due même si la compagnie vous a remboursé votre billet. C'est une indemnité supplémentaire", le montant dépendant de la longueur du vol.

Du côté des compagnies aériennes, Air France a annoncé mardi 3 décembre à l'AFP qu'elle allait annuler environ 30% de ses vols intérieurs et 15% de ses vols moyen-courrier en raison du mouvement de grève. Le long-courrier ne sera pas affecté.

"L'ensemble des vols long-courrier Air France, 85% des vols moyen-courrier et près de 70% des vols domestiques seront assurés", a indiqué la porte-parole à l'AFP. EasyJet précise de son côté à RTL que "les passagers dont le vol a fait l’objet d’une annulation peuvent être remboursés". Ils peuvent également "transférer gratuitement leur vol à une autre date".

20% des vols annulés

Chez Lufthansa, son porte-parole Europe Boris Ogursky a confié que le groupe n'a pas encore annulé de vols au regard de la grève. Cependant, "on prévoit des retards possibles ou même des annulations".



"Si un vol est annulé, les passagers affectés ont toujours le droit à une nouvelle réservation gratuite ou ils pourront se faire rembourser." Le communicant préconise aux passagers Lufthansa de s'enregistrer sur leur application afin de "recevoir toute information concernant des perturbations."



Les grèves au niveau du trafic aérien devraient être moins importantes que celles prévues à la RATP et la SNCF. Le patron des aéroports de Roissy, d'Orly et du Bourget Augustin de Romanet a assuré au micro de Radio Classique le 29 novembre que "80% des vols seront maintenus". Il a rappelé aux usagers de prendre leurs précautions, notamment en terme de transports pour se rendre à l'aéroport, et de vérifier que leur vol est maintenu.



À ce jour, un seul syndicat de contrôleurs aériens, l’USAC-CGT, qui n'est pas majoritaire, a déposé un préavis de grève pour les dates du 5, 6 et 7 décembre. La Direction générale de l'Aviation civile a annoncé ce mardi 3 décembre que 20% des vols devraient être annulés sur le territoire français, jeudi.