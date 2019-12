publié le 04/12/2019 à 06:59

La grève contre la réforme des retraites commence ce jeudi 5 décembre. Et l'organisation en famille s'annonce compliquée : si les parents auront du mal à aller au travail, les enfants trouveront peut-être leur école close. Près de 70% des enseignants ont prévu de faire grève, 4 écoles sur 10 seront fermées.

Depuis 2008, la loi prévoit un service mini d'accueil : des personnels municipaux (animateurs et assistantes maternelles) viennent en renfort dans les écoles et prennent le relais des enseignants grévistes. Mais, en pratique, de nombreux enfants ne pourront pas être accueillis, faute de personnel.

La mobilisation s'annonce très suivie par les professeurs et par les agents territoriaux. Le personnel à même d'assurer ce service minimum d'accueil sera lui même en grève ou empêché d'arriver à bon port avec la grève des transports. La moitié, voire les 3/4, des écoles et crèches seront fermées. En revanche, si l'école reste ouverte et que votre enfant est inscrit à la cantine, le service sera assuré avec une livraison de repas froids.

